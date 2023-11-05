Испания05 ноября 2023, 17:25 |
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Симеоне согласился на понижение зарплаты в Атлетико
Аргентинец продлит контракт с клубом
05 ноября 2023, 17:25 |
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Диего Симеоне в ближайшее время продлит контракт с «Атлетико» Мадрид до 2027 года. По информации испанских СМИ, ради продолжения сотрудничества с клубом 53-летний аргентинец согласился на понижение зарплаты.
На данный момент Симеоне зарабатывает более 33 миллионов евро, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в европейском футболе. Нынешний контракт аргентинца истекает летом 2024 года.
Диего Симеоне работает с «Атлетико» Мадрид с 2011 года. Ранее он также выступал за клуб в качестве игрока в 1994 – 1997 и 2003 – 2005 годах.
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