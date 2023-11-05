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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Игру испортило решение рефери»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 17:31 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:03
1076
4

Роман ГРИГОРЧУК: «Игру испортило решение рефери»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал поражение в матче с «Металлистом 1925»

05 ноября 2023, 17:31 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:03
1076
4
Роман ГРИГОРЧУК: «Игру испортило решение рефери»
ФК Шахтер. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение в матче 13-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (2:1):

«Две желтые Иеде, с которыми я не могу согласиться. Когда мы играли в меньшинстве, то «Металлист 1925» в полном составе был сильнее нас.

После удаления Иеде пришлось менять план на игру, потому что мы понимали, что в меньшинстве будет уже другая игра. Целый ряд вещей в построении игры надо менять, и это непросто. Сегодня у меня абсолютно испорченное настроение. Мы играли хуже, но мы были в меньшинстве. Причина именно в удалении, а не в том, что нам не хватило сил».

Это поражение оставляет «моряков» на 6-м месте в турнирной таблице. В активе «Черноморца» 19 очков в 12 матчах чемпионата.

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Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 4
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AutumnBridge
Можно не соглашаться с карточкой за симуляцию.   Эти моменты всегда неоднозначные.    Но если рубят сзади, то тут нечего обсуждать.  А вот если бы ЧО выиграл, то всё было бы ОК?)
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DK1961
По моему ВСЕ тренеры теперь оправдывают свои поражения исключительно ошибками судей. Я неправ?
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