Роман ГРИГОРЧУК: «Игру испортило решение рефери»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение в матче 13-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (2:1):

«Две желтые Иеде, с которыми я не могу согласиться. Когда мы играли в меньшинстве, то «Металлист 1925» в полном составе был сильнее нас.

После удаления Иеде пришлось менять план на игру, потому что мы понимали, что в меньшинстве будет уже другая игра. Целый ряд вещей в построении игры надо менять, и это непросто. Сегодня у меня абсолютно испорченное настроение. Мы играли хуже, но мы были в меньшинстве. Причина именно в удалении, а не в том, что нам не хватило сил».

Это поражение оставляет «моряков» на 6-м месте в турнирной таблице. В активе «Черноморца» 19 очков в 12 матчах чемпионата.