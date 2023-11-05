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Англия
05 ноября 2023, 18:16 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:33
1397
0

Не все так плохо? Эрик тен Хаг повторил 118-летний рекорд МЮ

Нидерландский специалист одержал 50 побед в 79 матчах

05 ноября 2023, 18:16 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:33
1397
0
Не все так плохо? Эрик тен Хаг повторил 118-летний рекорд МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Нидерландский главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг повторил рекорд клуба, который держался 118 лет, сообщает официальный сайт команды.

Победа в матче 11-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) стала для специалиста 50-й во главе «красных дьяволов». Для этого достижения ему понадобилось лишь 79 матчей, что является повторением рекорда 118-летней давности. Тогда 50 побед в таком же количестве матчей одержал Эрнест Мангналл.

Несмотря на это, СМИ распространяют слухи, что руководители «Манчестер Юнайтед» рассматривают варианты для замены Эрика тен Хага. У команды лишь 18 очков в 11 стартовых турах чемпионата, что оставляет ее вне зоны еврокубков.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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