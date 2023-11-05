Не все так плохо? Эрик тен Хаг повторил 118-летний рекорд МЮ

Нидерландский главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг повторил рекорд клуба, который держался 118 лет, сообщает официальный сайт команды.

Победа в матче 11-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) стала для специалиста 50-й во главе «красных дьяволов». Для этого достижения ему понадобилось лишь 79 матчей, что является повторением рекорда 118-летней давности. Тогда 50 побед в таком же количестве матчей одержал Эрнест Мангналл.

Несмотря на это, СМИ распространяют слухи, что руководители «Манчестер Юнайтед» рассматривают варианты для замены Эрика тен Хага. У команды лишь 18 очков в 11 стартовых турах чемпионата, что оставляет ее вне зоны еврокубков.