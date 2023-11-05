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Италия
05 ноября 2023, 16:58 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:04
675
1

Еще один топ-клуб отказался подписать Боатенга

Услуги защитника предлагали «Милану»

05 ноября 2023, 16:58 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:04
675
1
Еще один топ-клуб отказался подписать Боатенга
Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Боатенг

Агенты Жерома Боатенга предлагали услуги опытного защитника «Милана». Однако, по информации итальянских СМИ, руководство «россонери» от варианта с приглашением 35-летнего немца отказалось.

«Милан» уже не первый топ-клуб, который отказался подписывать Боатенга. Ранее его услуги оказались не нужны «Баварии» и «Роме». А от переезда в россию отказался уже сам защитник.

Боатенг остается свободным агентом с июля текущего года, когда истек его контракт с «Лионом». За французский клуб он выступал в течение двух лет.

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Жером Боатенг Милан свободный агент
Источник Calciomercato
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Prokop
За кацапстан повага. Навіть дивитись в сторону цього лайна не треба
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