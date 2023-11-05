Еще один топ-клуб отказался подписать Боатенга

Агенты Жерома Боатенга предлагали услуги опытного защитника «Милана». Однако, по информации итальянских СМИ, руководство «россонери» от варианта с приглашением 35-летнего немца отказалось.

«Милан» уже не первый топ-клуб, который отказался подписывать Боатенга. Ранее его услуги оказались не нужны «Баварии» и «Роме». А от переезда в россию отказался уже сам защитник.

Боатенг остается свободным агентом с июля текущего года, когда истек его контракт с «Лионом». За французский клуб он выступал в течение двух лет.