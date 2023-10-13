Роме предложили подписать Боатенга

Жером Боатенг остается свободным агентом после того, как «Бавария» отказалась от возвращения своего бывшего игрока. По информации итальянских СМИ, услуги Боатенга были предложены «Роме».

Команда Жозе Моуриньо сейчас испытывает дефицит исполнителей в центре защиты. Крис Смоллинг и Диего Льоренте травмированы, а Эван Ндика в январе отправится на Кубок Африки.

Несмотря на это, «Рома» в подписании Боатенга не заинтересована. Итальянский клуб не устраивает физическая форма 35-летнего ветерана, а также то, что он хочет контракт не просто до конца сезона, а с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось о том, что Боатенг отклонил предложение из россии.