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Германия
05 ноября 2023, 16:42 |
1215
0

Байер определился с ценой на своего вундеркинда

Немцы хотят за Флориана Вирца 80 – 100 миллионов евро

05 ноября 2023, 16:42 |
1215
0
Байер определился с ценой на своего вундеркинда
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Леверкузенский «Байер» определился с ориентировочной ценой, за которую готов отпустить лидера команды Флориана Вирца. По информации испанских СМИ, речь идет о 80 – 100 миллионах евро.

К Вирцу проявляет интерес целый ряд европейских топ-клубов, и «Байер» уже готовится к переговорам с ними. В числе претендентов на 20-летнего немца называют «Челси», «Манчестер Сити», «Барселону» и «Баварию».

В нынешнем сезоне на счету Вирца 6 голов и 9 ассистов в 15 матчах за «Байер» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Байер Флориан Вирц трансферы трансферы Бундеслиги
Источник Mundo Deportivo
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