Байер определился с ценой на своего вундеркинда

Леверкузенский «Байер» определился с ориентировочной ценой, за которую готов отпустить лидера команды Флориана Вирца. По информации испанских СМИ, речь идет о 80 – 100 миллионах евро.

К Вирцу проявляет интерес целый ряд европейских топ-клубов, и «Байер» уже готовится к переговорам с ними. В числе претендентов на 20-летнего немца называют «Челси», «Манчестер Сити», «Барселону» и «Баварию».

В нынешнем сезоне на счету Вирца 6 голов и 9 ассистов в 15 матчах за «Байер» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.