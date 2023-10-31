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  4. Два английских топ-клуба нацелились на вундеркинда из Байера
Германия
31 октября 2023, 19:07 |
670
0

Два английских топ-клуба нацелились на вундеркинда из Байера

Флориан Вирц может продолжить карьеру в «Челси» или «Манчестер Сити»

31 октября 2023, 19:07 |
670
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Два английских топ-клуба нацелились на вундеркинда из Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Сразу два топ-клуба АПЛ проявляют предметный интерес к лидеру леверкузенского «Байера» Флориану Вирцу. По информации английских СМИ, речь идет о «Челси» и «Манчестер Сити».

Ранее уже сообщалось об интересе к 20-летнему полузащитнику «Байера» со стороны «Барселоны» и «Баварии».

Контракт Флориана Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость игрока сборной Германии оценивается в 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 8 ассистов в 13 матчах за «Байер» во всех турнирах.

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Флориан Вирц Байер Челси Манчестер Сити
Источник Daily Express
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