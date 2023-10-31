Два английских топ-клуба нацелились на вундеркинда из Байера

Сразу два топ-клуба АПЛ проявляют предметный интерес к лидеру леверкузенского «Байера» Флориану Вирцу. По информации английских СМИ, речь идет о «Челси» и «Манчестер Сити».

Ранее уже сообщалось об интересе к 20-летнему полузащитнику «Байера» со стороны «Барселоны» и «Баварии».

Контракт Флориана Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость игрока сборной Германии оценивается в 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 8 ассистов в 13 матчах за «Байер» во всех турнирах.