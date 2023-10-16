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  4. Барселона и Бавария будут бороться за немецкого таланта
Германия
16 октября 2023, 15:15 |
621
3

Барселона и Бавария будут бороться за немецкого таланта

Флориан Вирц из «Байера» может перейти в топ-клуб

16 октября 2023, 15:15 |
621
3
Барселона и Бавария будут бороться за немецкого таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц заинтересовал мюнхенскую «Баварию» и каталонскую «Барселону», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Чтобы получить 20-летнего таланта клубам придется заплатить минимум 100 миллионов евро. «Барселона» понимает, что в нынешних реалиях оформить этот трансфер для них будет слишком сложно. В то время «Бавария» хочет, чтобы Флориан сформировал убийственный дуэт с Джамалом Мусиала.

В этом сезоне на счету Флориана Вирца 3 забитых мяча и 4 голевые передачи в 10 матчах за «Байер».

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Флориан Вирц Бавария Байер Барселона трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Джамал Мусиала
Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 3
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Vitaliy_yatsenko
Найцікавіше буде подивитись боротьбу за Вермеерена з Антверпена. А Віртц перейде в Баварію на 99%. Вона завжди всіх кращих загрібає в Німеччині.
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0
pol-55
Барса скаже комусь- ми хочемо і всі гравці повинні мріяти про неї і ні про які інші клуби.
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0
DaVinci
У Барси більше 200 млн боргу за гравців перед клубами. Хай свої бажання тримають при собі і нікому не розказують.
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0
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