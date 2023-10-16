Барселона и Бавария будут бороться за немецкого таланта

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц заинтересовал мюнхенскую «Баварию» и каталонскую «Барселону», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Чтобы получить 20-летнего таланта клубам придется заплатить минимум 100 миллионов евро. «Барселона» понимает, что в нынешних реалиях оформить этот трансфер для них будет слишком сложно. В то время «Бавария» хочет, чтобы Флориан сформировал убийственный дуэт с Джамалом Мусиала.

В этом сезоне на счету Флориана Вирца 3 забитых мяча и 4 голевые передачи в 10 матчах за «Байер».