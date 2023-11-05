Виктор СКРИПНИК: «Это был не футбол, а бой»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Минаем» (0:0) в матче 13-го тура УПЛ:

«Обидно, что мы не забили одиннадцатиметровый, и в первом тайме были у нас неплохие моменты. Не знаю, что помешало Степанюку забить с отметки. Такое случается в футболе, что на последних секундах не забиваешь одиннадцатиметровый. Вообще в команде первым пенальтистом является Скляр, но его удалили. Второй номер – Степанюк, поэтому он и ушел. Третий – Юрченко, его уже на поле не было. Где-то и я есть в том списке. По красной карточке Скляра, я согласен с этим решением без вопросов.

Меня радует, что мы сыграли на ноль. Мы больше всех пропускаем в этом чемпионате. Поэтому вторая подряд игра на ноль – это достижение, прогресс. Впрочем, прежде всего поблагодарю ребят. У нас плотный календарь, но мы дали бой. В прошлом году мы здесь проиграли 0:2 по всем статьям. Сегодня настраивались на эту игру. Дождь, состояние поля – это, наверное, не очень для футбола».

После этой ничьи в активе полтавчан 15 очков в 13 матчах чемпионата, что позволяет им занимать лишь 9-ю строчку в турнирной таблице.