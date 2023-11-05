Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Это был не футбол, а бой»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 15:42 |
750
0

Виктор СКРИПНИК: «Это был не футбол, а бой»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал ничью с «Минаем»

05 ноября 2023, 15:42 |
750
0
Виктор СКРИПНИК: «Это был не футбол, а бой»
УПЛ. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Минаем» (0:0) в матче 13-го тура УПЛ:

«Обидно, что мы не забили одиннадцатиметровый, и в первом тайме были у нас неплохие моменты. Не знаю, что помешало Степанюку забить с отметки. Такое случается в футболе, что на последних секундах не забиваешь одиннадцатиметровый. Вообще в команде первым пенальтистом является Скляр, но его удалили. Второй номер – Степанюк, поэтому он и ушел. Третий – Юрченко, его уже на поле не было. Где-то и я есть в том списке. По красной карточке Скляра, я согласен с этим решением без вопросов.

Меня радует, что мы сыграли на ноль. Мы больше всех пропускаем в этом чемпионате. Поэтому вторая подряд игра на ноль – это достижение, прогресс. Впрочем, прежде всего поблагодарю ребят. У нас плотный календарь, но мы дали бой. В прошлом году мы здесь проиграли 0:2 по всем статьям. Сегодня настраивались на эту игру. Дождь, состояние поля – это, наверное, не очень для футбола».

После этой ничьи в активе полтавчан 15 очков в 13 матчах чемпионата, что позволяет им занимать лишь 9-ю строчку в турнирной таблице.

По теме:
Верес – Заря. Стали известны стартовые составы
Владимир ШАРАН: «В мастерстве мы уступаем Ворскле»
Полесье - Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украинская Премьер-лига Минай Минай - Ворскла Ворскла Полтава Виктор Скрипник чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Бруклин, поражение Сакраменто Лэня
Баскетбол | 05 ноября 2023, 08:54 1
НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Бруклин, поражение Сакраменто Лэня
НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Бруклин, поражение Сакраменто Лэня

Сыграны очередные матчи регулярного сезона в лиге

Ливерпуль начал переговоры по новому контракту со звездным игроком
Футбол | 05 ноября 2023, 12:56 0
Ливерпуль начал переговоры по новому контракту со звездным игроком
Ливерпуль начал переговоры по новому контракту со звездным игроком

Трент Александер-Арнольд должен оформить новое соглашение

Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Футбол | 04.11.2023, 14:53
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Бокс | 04.11.2023, 15:59
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Футбол | 04.11.2023, 19:55
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
04.11.2023, 12:20 125
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 3
Теннис
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 2
Другие виды
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
04.11.2023, 17:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем