Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»

Главный тренер «Жироны» Мичел признался, что удовлетворен составом своей команды:

«Иван Мартин — замечательный игрок. У него невероятный уровень в атаке и защите. Товарищи по команде знают, что Иван — настоящий боец. Он и Эррера — оба находятся на высоком уровне. А еще иметь в распоряжении Довбика, Цыганкова, Мигеля Гутьерреса, Алейша Гарсию... Я очень доволен составом».

Напомним, вчера «Жирона» обыграла «Осасуну» 4:2, Довбик и Цыганков забили по голу.