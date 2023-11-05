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  4. Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
Испания
05 ноября 2023, 15:26 |
1964
0

Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»

Мичел – о лидерах своей команды

05 ноября 2023, 15:26 |
1964
0
Тренер Жироны: «Довбик, Цыганков… Я очень доволен составом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел признался, что удовлетворен составом своей команды:

«Иван Мартин — замечательный игрок. У него невероятный уровень в атаке и защите. Товарищи по команде знают, что Иван — настоящий боец. Он и Эррера — оба находятся на высоком уровне. А еще иметь в распоряжении Довбика, Цыганкова, Мигеля Гутьерреса, Алейша Гарсию... Я очень доволен составом».

Напомним, вчера «Жирона» обыграла «Осасуну» 4:2, Довбик и Цыганков забили по голу.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Diari de Girona
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