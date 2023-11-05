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05 ноября 2023, 14:27 | Обновлено 05 ноября 2023, 14:30
443
0

Месси назвал награду важнее для него, чем Золотой мяч

Аргентинец – о приоритетных для него наградах

05 ноября 2023, 14:27 | Обновлено 05 ноября 2023, 14:30
443
0
Месси назвал награду важнее для него, чем Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий Лионель Месси дал оценку командным наградам сквозь призму завоевания им Золотого мяча. Напомним, на этой недели аргентинец в восьмой раз в карьер стал обладателем этого престижного трофея.

– Что для вас значит Золотой мяч в жизни и карьере?
– Безусловно, Золотой мяч – очень хороший приз из-за того, что он значит, за его престиж. Но я всегда говорил, что для меня важнее всего командные награды.Мне посчастливилось выиграть все возможные трофеи в составе «Барселоны», а затем в составе сборной Аргентины. И это самое важное для меня.

Завершить карьеру в Европе со всеми этими трофеями – что-то невероятное для меня. В любом случае, Золотой мяч – это очень особенная и прекрасная награда, – раcсказ форвард американского клуба «Интер Майами».

Ранее Лионель Месси высказался о возможном возвращении в «Барселону».

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Лионель Месси Золотой мяч сборная Аргентины по футболу Интер Майами
Источник L'Equipe
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