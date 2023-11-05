Дмитрий ШАСТАЛ: «Мы готовы к напряженному графику»

Нападающий житомирского «Полесья» Дмитрий Шастал прокомментировал выход в полуфинал Кубка Украины и рассказал о подготовке к матчу 13-го тура УПЛ против «Кривбасса»:

«Вывод после кубкового матча один – готовиться к полуфиналу. Но теперь мы готовимся к ближайшей игре в чемпионате – против «Кривбасса». Кубковые игры вообще такие – главное, это результат, кто бы что ни говорил и, слава Богу, результат есть. Мы порадовали болельщиков, надеюсь, зрелищной игрой. Немного пощекотали нервы, но движемся дальше. График – вполне нормальный, мы готовы физически к напряженному графику, не вижу и не чувствую никаких проблем».

Игра «Полесье» – «Кривбасс» состоится 6 ноября в 15:00 по киевскому времени.