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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 13:22 | Обновлено 05 ноября 2023, 13:46
202
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Мы готовы к напряженному графику»

Нападающий «Полесья» прокомментировал выход в полуфинал Кубка Украины

05 ноября 2023, 13:22 | Обновлено 05 ноября 2023, 13:46
202
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Мы готовы к напряженному графику»
ФК Полесье. Дмитрий Шастал

Нападающий житомирского «Полесья» Дмитрий Шастал прокомментировал выход в полуфинал Кубка Украины и рассказал о подготовке к матчу 13-го тура УПЛ против «Кривбасса»:

«Вывод после кубкового матча один – готовиться к полуфиналу. Но теперь мы готовимся к ближайшей игре в чемпионате – против «Кривбасса». Кубковые игры вообще такие – главное, это результат, кто бы что ни говорил и, слава Богу, результат есть. Мы порадовали болельщиков, надеюсь, зрелищной игрой. Немного пощекотали нервы, но движемся дальше. График – вполне нормальный, мы готовы физически к напряженному графику, не вижу и не чувствую никаких проблем».

Игра «Полесье» – «Кривбасс» состоится 6 ноября в 15:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Шастал Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу Александрия Кривбасс Кривой Рог Полесье - Александрия
Источник ФК Полесье
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