Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Для меня Луческу сделал очень-очень много»
Англия
05 ноября 2023, 13:11 |
251
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Для меня Луческу сделал очень-очень много»

Защитник «Борнмута» рассказал о работе с румынским тренером в «Динамо»

05 ноября 2023, 13:11 |
251
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Для меня Луческу сделал очень-очень много»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный рассказал о работе с румынским тренером Мирчей Луческу в киевском «Динамо».

– Помнишь, как тебя нашел Мирча Луческу, как он пригласил тебя в основу?
– Да, для меня Мирча сделал очень-очень много. Он увидел во мне что-то, что может быть полезно для современного футбола. Взял под свое крыло и начал мне как отец сыну делать замечания. Где и что я делаю, где я должен совершенствоваться. Помню, как он очень много меня ругал за мои ошибки в обороне, потому что центральный защитник должен быть прежде всего надежным и как можно меньше ошибаться. Запомню это на всю жизнь.

Именно под руководством Мирчи Луческу Илья стал игроком основного состава «Динамо». Напомним, недавно 78-летний специалист ушел из столичного клуба и объявил о завершении тренерской карьеры.

По теме:
Дмитрий ШАСТАЛ: «Мы готовы к напряженному графику»
Ливерпуль начал переговоры по новому контракту со звездным игроком
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Будет трудно взламывать защиту Оболони»
Илья Забарный Борнмут Динамо Киев Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Setanta Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Футбол | 04 ноября 2023, 17:16 15
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ

Украинец открыл счет в матче с «Брайтоном»

Стефан РЕШКО: «Луческу надо было распрощаться с Динамо значительно раньше»
Футбол | 05 ноября 2023, 10:54 0
Стефан РЕШКО: «Луческу надо было распрощаться с Динамо значительно раньше»
Стефан РЕШКО: «Луческу надо было распрощаться с Динамо значительно раньше»

Экс-игрок «Динамо» – о работе румына с командой

Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Футбол | 04.11.2023, 14:53
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Футбол | 04.11.2023, 12:20
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
Теннис | 05.11.2023, 05:35
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
03.11.2023, 19:15 154
Футбол
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
03.11.2023, 10:16 9
Футбол
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
05.11.2023, 02:35 3
Теннис
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 5
Футбол
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 3
Теннис
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?
04.11.2023, 23:59 4
Футбол
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
03.11.2023, 22:35 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем