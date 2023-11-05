Илья ЗАБАРНЫЙ: «Для меня Луческу сделал очень-очень много»
Защитник «Борнмута» рассказал о работе с румынским тренером в «Динамо»
Украинский центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный рассказал о работе с румынским тренером Мирчей Луческу в киевском «Динамо».
– Помнишь, как тебя нашел Мирча Луческу, как он пригласил тебя в основу?
– Да, для меня Мирча сделал очень-очень много. Он увидел во мне что-то, что может быть полезно для современного футбола. Взял под свое крыло и начал мне как отец сыну делать замечания. Где и что я делаю, где я должен совершенствоваться. Помню, как он очень много меня ругал за мои ошибки в обороне, потому что центральный защитник должен быть прежде всего надежным и как можно меньше ошибаться. Запомню это на всю жизнь.
Именно под руководством Мирчи Луческу Илья стал игроком основного состава «Динамо». Напомним, недавно 78-летний специалист ушел из столичного клуба и объявил о завершении тренерской карьеры.
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