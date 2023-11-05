Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Автор дубля в ворота Металлиста: «Хочу улучшить свой рекорд»
Украина. Первая лига
05 ноября 2023, 11:32 | Обновлено 05 ноября 2023, 11:40
189
0

Автор дубля в ворота Металлиста: «Хочу улучшить свой рекорд»

Василий Палагнюк принес «Буковине» победу над харьковчанами

05 ноября 2023, 11:32 | Обновлено 05 ноября 2023, 11:40
189
0
Автор дубля в ворота Металлиста: «Хочу улучшить свой рекорд»
ФК Буковина. Василий Палагнюк

В 15-м туре Первой лиги в группе А черновицкая «Буковина» 4 ноября одержала волевую победу над харьковским «Металлистом» (3:2), благодаря дублю своего бомбардира Василия Палагнюка. Теперь в активе лидера нападения черновицкой команды – восемь голов, и он подтянулся к лучшему голеадору группы – иванофранковцу Андрею Хоме.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Василий Палагнюк рассказал, какой из этих забитых голов ему самый дорогой:

– Пожалуй, последний, потому что он принес такую желанную победу и «Буковина» продолжает борьбу за попадание в первую десятку Первой лиги.

– В этом игровом эпизоде ты мастерски сыграл или не обошлось без ошибки вратаря «Металлиста», который опрометчиво оставил свой пост?
– Тут не безгрешны были защитники харьковчан, которые оставили меня без опеки. Я сначала думал принять мяч на грудь, а уже потом пробить, но увидев, что вратарь бросился мне навстречу решил перебросить «круглого» через него. Даже сам получил удовольствие, когда мяч попал в сетку.

– Кстати, ты ведешь счет своим голам?
– Знаю, что мой гол забитый в 9 туре в Хмельницком был 57 в составе «Буковины» и я стал лучшим бомбардиром черновицкой команды за период независимой Украины. Затем забил «Хусту» и оформил «дубль» в матчах с бузовской «Нивой» и «Металлистом». Итак, в моем активе 62 гола. Спасибо за помощь одноклубникам.

– В этом сезоне ты в гонке бомбардиров уступаешь только ивано-франковцу Андрею Хоме, у которого пока на три забитых мяча больше. А какой у тебя личный рекорд?
– Я статистикой не увлекаюсь, но если не ошибаюсь, мой лучший показатель - 11 голов за сезон. Конечно, не терпится улучшить этот показатель.

– Тогда может посчастливится замахнуться на звание лучшего бомбардира Первой лиги?
– Об этом сейчас не думаю. Хотя буду счастлив, когда мои забитые мячи помогут «Буковине» попасть в «Чемпионскую» группу.

Напомним, что 4 ноября состоялись три поединка 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

По теме:
Стефан РЕШКО: «Луческу надо было распрощаться с Динамо значительно раньше»
Первая лига. Матчи 15-го тура, 5 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь
Василий Палагнюк Буковина Черновцы Металлист Харьков Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Бруклин, поражение Сакраменто Лэня
Баскетбол | 05 ноября 2023, 08:54 1
НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Бруклин, поражение Сакраменто Лэня
НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Бруклин, поражение Сакраменто Лэня

Сыграны очередные матчи регулярного сезона в лиге

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Футбол | 04 ноября 2023, 12:20 125
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо

Стал исполняющим обязанности тренера

Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Бокс | 04.11.2023, 15:59
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
Полный провал в США. Стало известно количество PPV боя Фьюри – Нганну
В FM2024 только 5 вундеркиндов из Украины. С форвардами – полная печаль
Футбол | 05.11.2023, 09:57
В FM2024 только 5 вундеркиндов из Украины. С форвардами – полная печаль
В FM2024 только 5 вундеркиндов из Украины. С форвардами – полная печаль
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Футбол | 04.11.2023, 14:53
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
03.11.2023, 12:56 1
Футбол
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 5
Футбол
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 2
Другие виды
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 23:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
03.11.2023, 19:15 154
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем