Автор дубля в ворота Металлиста: «Хочу улучшить свой рекорд»

В 15-м туре Первой лиги в группе А черновицкая «Буковина» 4 ноября одержала волевую победу над харьковским «Металлистом» (3:2), благодаря дублю своего бомбардира Василия Палагнюка. Теперь в активе лидера нападения черновицкой команды – восемь голов, и он подтянулся к лучшему голеадору группы – иванофранковцу Андрею Хоме.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Василий Палагнюк рассказал, какой из этих забитых голов ему самый дорогой:

– Пожалуй, последний, потому что он принес такую желанную победу и «Буковина» продолжает борьбу за попадание в первую десятку Первой лиги.

– В этом игровом эпизоде ты мастерски сыграл или не обошлось без ошибки вратаря «Металлиста», который опрометчиво оставил свой пост?

– Тут не безгрешны были защитники харьковчан, которые оставили меня без опеки. Я сначала думал принять мяч на грудь, а уже потом пробить, но увидев, что вратарь бросился мне навстречу решил перебросить «круглого» через него. Даже сам получил удовольствие, когда мяч попал в сетку.

– Кстати, ты ведешь счет своим голам?

– Знаю, что мой гол забитый в 9 туре в Хмельницком был 57 в составе «Буковины» и я стал лучшим бомбардиром черновицкой команды за период независимой Украины. Затем забил «Хусту» и оформил «дубль» в матчах с бузовской «Нивой» и «Металлистом». Итак, в моем активе 62 гола. Спасибо за помощь одноклубникам.

– В этом сезоне ты в гонке бомбардиров уступаешь только ивано-франковцу Андрею Хоме, у которого пока на три забитых мяча больше. А какой у тебя личный рекорд?

– Я статистикой не увлекаюсь, но если не ошибаюсь, мой лучший показатель - 11 голов за сезон. Конечно, не терпится улучшить этот показатель.

– Тогда может посчастливится замахнуться на звание лучшего бомбардира Первой лиги?

– Об этом сейчас не думаю. Хотя буду счастлив, когда мои забитые мячи помогут «Буковине» попасть в «Чемпионскую» группу.

Напомним, что 4 ноября состоялись три поединка 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.