Вадим Милько вошел в десятку самых возрастных бомбардиров УПЛ

В матче с ЛНЗ (1:1) первый мяч в УПЛ в этом сезоне забил Вадим Милько. Реализовав пенальти, спасший ковалевцев от поражения, в 37 лет 74 дня, он стал одним из самых старших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. В более «почтенном» возрасте забивали в элитном дивизионе только 8 игроков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры чемпионатов Украины