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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 10:35 | Обновлено 05 ноября 2023, 11:49
446
0

Вадим Милько вошел в десятку самых возрастных бомбардиров УПЛ

Пенальти в матче с ЛНЗ хавбек «Колоса» реализовал в 37 лет 74 дня

05 ноября 2023, 10:35 | Обновлено 05 ноября 2023, 11:49
446
0
Вадим Милько вошел в десятку самых возрастных бомбардиров УПЛ
ФК Колос Ковалевка. Вадим Милько

В матче с ЛНЗ (1:1) первый мяч в УПЛ в этом сезоне забил Вадим Милько. Реализовав пенальти, спасший ковалевцев от поражения, в 37 лет 74 дня, он стал одним из самых старших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. В более «почтенном» возрасте забивали в элитном дивизионе только 8 игроков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры чемпионатов Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

41 год 87 дней

Владислав ГЕЛЬЗИН

Олимпик

22.11.2014

Ильичевец (д)

3:2

40 лет 287 дней

Иван ШАРИЙ

Ворскла

07.09.1998

Таврия (д)

2:2

39 лет 309 дней

Игорь БИСКУП

Нива Т

16.06.2000

Черноморец (д)

3:1

38 лет 232 дня

Сергей КРАВЧЕНКО

Черноморец

12.12.2021

Металлист 1925 (д)

2:1

38 лет 100 дней

Тариэл КАПАНАДЗЕ

Нива Т

11.03.2001

ЦСКА (д)

1:3

37 лет 325 дней

Автандил КАПАНАДЗЕ

Нива Т

21.10.2000

Металлург Д (д)

2:3

37 лет 241 день

Виктор СМИГУНОВ

Таврия

25.09.1999

Металлург Д (д)

1:1

37 лет 90 дней

Игорь ЯВОРСКИЙ

Нива Т

07.09.1996

Торпедо (д)

2:1

37 лет 74 дня

Вадим МИЛЬКО

Колос

04.11.2023

ЛНЗ (г)

1:1

37 лет 57 дней

Игорь ЮРЧЕНКО

Прикарпатье

31.08.1997

Металлург З (д)

2:2

37 лет 24 дня

Леонид ГАЙДАРЖИ

Нива В

13.06.1996

Заря (г)

1:0

37 лет 10 дней

Иван ГАМАЛИЙ

Карпаты

30.10.1993

Кремень (г)

2:1
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Источник Sport.ua
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