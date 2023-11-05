Известны все участники клубного ЧМ-2023

Бразильский клуб «Флуминенсе» стал обладателем Кубке Либертадорес.

Он, как известно, в финале розыгрыша в овертайме одолел «Бока Хуниорс» – 2:1.

После триумфа бразильского клуба, определились все участники клубного чемпионата мира 2023 года.

В Джидде (Саудовская Аравия) с 12 по 22 декабря 2023 года за почетный трофей поспорят «Манчестер Сити» Англия, «Флуминенсе» Бразилия, «Леон» Мексика, «Урава Ред Даймондс» Япония, «Аль-Ахли» Египет, «Окленд Сити» Новая Зеландия и «Аль-Иттихад» Саудовская Аравия.

«Флуминенсе» и «Манчестер Сити» будут стартовать сразу с полуфиналов.