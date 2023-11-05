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Клубный чемпионат мира
05 ноября 2023, 10:16 | Обновлено 05 ноября 2023, 10:30
2004
0

Известны все участники клубного ЧМ-2023

Последнюю вакансию закрыл «Флуминенсе»

05 ноября 2023, 10:16 | Обновлено 05 ноября 2023, 10:30
2004
0
Известны все участники клубного ЧМ-2023
ФИФА

Бразильский клуб «Флуминенсе» стал обладателем Кубке Либертадорес.

Он, как известно, в финале розыгрыша в овертайме одолел «Бока Хуниорс» – 2:1.

После триумфа бразильского клуба, определились все участники клубного чемпионата мира 2023 года.

В Джидде (Саудовская Аравия) с 12 по 22 декабря 2023 года за почетный трофей поспорят «Манчестер Сити» Англия, «Флуминенсе» Бразилия, «Леон» Мексика, «Урава Ред Даймондс» Япония, «Аль-Ахли» Египет, «Окленд Сити» Новая Зеландия и «Аль-Иттихад» Саудовская Аравия.

«Флуминенсе» и «Манчестер Сити» будут стартовать сразу с полуфиналов.

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клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Флуминенсе Урава Редс Аль-Ахли Каир Окленд Сити Аль-Иттихад Джидда
Источник Sport.ua
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