ВИДЕО. Били по 15 пенальти. Румыния обыграла Казахстан в финале-триллере

Драматически завершился финал чемпионата мира по мини-футболу, в котором невероятный по напряжению матч провели сборные Румынии и Казахстана.

Чемпионат мира 2023 состоялся на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.

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В главном матче встретились команды Румынии и Казахстана. Поединок получился драматичным. Казахстан уверенно вел в счете 2:0, когда было сыграно 48 из 50 минут. Однако румыны совершили суперкамбэк и отыграли два гола в концовке основного времени матча.

В двух экстратаймах голов забито не было, и судьи назначили серию пенальти, которая оказалась невероятно длинной. Интересно, что Казахстан в плей-офф до этого уже выиграл две серии пенальти (у Мексики и Чехии).

Чтобы определить победителя ЧМ, в финале каждой из команд пришлось исполнить по 15 пенальти! В этой невероятной лотерее, в конце концов, повезло румынам.

Румыния выиграла у Казахстана финал ЧМ-2023 со счетом 2:2 (пен. 12:11) и стала чемпионом мира по мини-футболу.

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Финал, 4 ноября

18:00. Румыния – Казахстан – 2:2 (пен. 12:11)

Голы: Мариуш Балог, 49, 50+2 – Мирча Унгур 24 (автогол), Авель Таржанов, 37

Видеообзор матча

Видеозапись матча