Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Били по 15 пенальти. Румыния обыграла Казахстан в финале-триллере
Другие новости
05 ноября 2023, 06:55 | Обновлено 05 ноября 2023, 07:06
295
0

ВИДЕО. Били по 15 пенальти. Румыния обыграла Казахстан в финале-триллере

Смотрите видеообзор финального матча чемпионата мира 2023 по мини-футболу

05 ноября 2023, 06:55 | Обновлено 05 ноября 2023, 07:06
295
0
ВИДЕО. Били по 15 пенальти. Румыния обыграла Казахстан в финале-триллере
WMF

Драматически завершился финал чемпионата мира по мини-футболу, в котором невероятный по напряжению матч провели сборные Румынии и Казахстана.

Чемпионат мира 2023 состоялся на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В главном матче встретились команды Румынии и Казахстана. Поединок получился драматичным. Казахстан уверенно вел в счете 2:0, когда было сыграно 48 из 50 минут. Однако румыны совершили суперкамбэк и отыграли два гола в концовке основного времени матча.

В двух экстратаймах голов забито не было, и судьи назначили серию пенальти, которая оказалась невероятно длинной. Интересно, что Казахстан в плей-офф до этого уже выиграл две серии пенальти (у Мексики и Чехии).

Чтобы определить победителя ЧМ, в финале каждой из команд пришлось исполнить по 15 пенальти! В этой невероятной лотерее, в конце концов, повезло румынам.

Румыния выиграла у Казахстана финал ЧМ-2023 со счетом 2:2 (пен. 12:11) и стала чемпионом мира по мини-футболу.

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Финал, 4 ноября

18:00. Румыния – Казахстан – 2:2 (пен. 12:11)

Голы: Мариуш Балог, 49, 50+2 – Мирча Унгур 24 (автогол), Авель Таржанов, 37

Видеообзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Бернли – Кристал Пэлас – 0:2. У новичка дома только поражения. Видеообзор
Шеффилд Юнайтед – Вулвз – 2:1. Первая победа новичка. Видеообзор матча
Брентфорд – Вест Хэм – 3:2. Ярмолюк помог удержать победу. Видеообзор
мини-футбол чемпионат мира по мини-футболу видео голов и обзор серия пенальти выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Футбол | 04 ноября 2023, 19:55 4
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу

Румыны смогли отыграть два гола за две минуты до конца финала с Казахстаном

Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Футбол | 04 ноября 2023, 16:56 35
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны

На счету Артема три результативных действия

Тренер Жироны: «Не вижу потолка для своей команды»
Футбол | 05.11.2023, 01:50
Тренер Жироны: «Не вижу потолка для своей команды»
Тренер Жироны: «Не вижу потолка для своей команды»
Серия А. Победа Наполи, Интер переиграл Аталанту, фиаско Милана
Футбол | 04.11.2023, 23:46
Серия А. Победа Наполи, Интер переиграл Аталанту, фиаско Милана
Серия А. Победа Наполи, Интер переиграл Аталанту, фиаско Милана
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Футбол | 04.11.2023, 17:14
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
03.11.2023, 19:15 154
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
04.11.2023, 09:45 21
Футбол
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
04.11.2023, 17:16 14
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 4
Теннис
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 03:25
Футбол
ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
ВИДЕО. Украинский дуэт в действии. Цыганков забил с передачи Довбика
04.11.2023, 16:47 4
Футбол
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
03.11.2023, 22:35 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем