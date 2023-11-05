Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ

Жереми Доку стал безусловным героем матча, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» (6:1). Бельгийский вингер открыл счет, а затем ассистировал дважды Бернарду Силве, а также Мануэлю Аканджи и Филу Фодену. Только последний гол «Манчестер Сити» обошелся без непосредственного участия новичка команды.

Жереми Доку повторил рекорд АПЛ, сообщает Opta. Бельгиец стал восьмым игроком в истории лиги, которому удалось сделать четыре ассиста в одном матче. До него подобное удавалось только легендам или тем, кто близок к этому статусу: Деннису Бергкампу, Хосе Антонио Рейесу, Сеску Фабрегасу, Эммануэлю Адебайору, Санти Касорле, Харри Кейну и Полю Погба.