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Англия
05 ноября 2023, 05:17 | Обновлено 05 ноября 2023, 05:19
179
0

Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ

И это не Эрлинг Холанд

05 ноября 2023, 05:17 | Обновлено 05 ноября 2023, 05:19
179
0
Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку

Жереми Доку стал безусловным героем матча, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» (6:1). Бельгийский вингер открыл счет, а затем ассистировал дважды Бернарду Силве, а также Мануэлю Аканджи и Филу Фодену. Только последний гол «Манчестер Сити» обошелся без непосредственного участия новичка команды.

Жереми Доку повторил рекорд АПЛ, сообщает Opta. Бельгиец стал восьмым игроком в истории лиги, которому удалось сделать четыре ассиста в одном матче. До него подобное удавалось только легендам или тем, кто близок к этому статусу: Деннису Бергкампу, Хосе Антонио Рейесу, Сеску Фабрегасу, Эммануэлю Адебайору, Санти Касорле, Харри Кейну и Полю Погба.

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Источник Opta
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