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  4. Шеффилд Юнайтед – Вулвз – 2:1. Первая победа новичка. Видеообзор матча
Англия
05 ноября 2023, 04:59 |
33
0

Шеффилд Юнайтед – Вулвз – 2:1. Первая победа новичка. Видеообзор матча

«Шеффилд» умеет не только проигрывать со счетом 0:8

05 ноября 2023, 04:59 |
33
0
Шеффилд Юнайтед – Вулвз – 2:1. Первая победа новичка. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вулверхэмптон» имеет в своем активе победу над «Манчестер Сити» в этом сезоне. А «Шеффилд Юнайтед» перед этим матчем за 10 туров набрал одно очко и пропустил 29 голов. Однако «клинки» собрали волю в кулак и все-таки победили. Да еще и как драматично. Ведь на 89-й минуте «Вулвз» сравняли счет. Но на десятой компенсированной минуте Норвуд с пенальти принес новичку победу. Впрочем, «Шеффилд Юнайтед» все еще занимает последнее место в таблице АПЛ.

АПЛ

11-й тур

«Шеффилд Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 2:1

Голы: Арчер, 72 (1:0), Бельгард, 89 (1:1), Норвуд, 90+10, пенальти (2:1).

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Источник Sport.ua
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