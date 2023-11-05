Сачко и Марченко выиграли стартовые матчи отбора к турниру АТР 250 в Софии

Украинские теннисисты Виталий Сачко (АТР 167) и Илья Марченко (АТР 210) успешно стартовали в квалификации турнира АТР 250 в Софии (Болгария), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Виталий в 1-м раунде отбора в трех сетах обыграл Алтуга Челикбелика (Турция, ATP 291). Во 2-й партии на тай-брейке Сачко ушел с матчбола на приеме, а затем в 3-й партии разгромил соперника 6:1.

В финал квалификации Виталий сыграет против Нермана Фатича (Босния и Герцеговина, ATP 226).

Илья в 1-м раунде отбора выиграл у Лоренцо Джустино (Италия, ATP 274) в трех сетах. Далее он встретится с Теренсом Атманом (Франция, ATP 137).

АТР 250 София. Хард в помещении. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Алтуг Челикбелик (Турция) – 2:6, 7:6 (8:6), 6:1

Илья Марченко (Украина) – Лоренцо Джустино – 7:6 (7:0), 6:7 (5:7), 6:3