Сачко и Марченко выиграли стартовые матчи отбора к турниру АТР 250 в Софии
Виталий в трех сетах справился с Алтугом Челикбилеком, а Илья выиграл у Лоренцо Джустино
Украинские теннисисты Виталий Сачко (АТР 167) и Илья Марченко (АТР 210) успешно стартовали в квалификации турнира АТР 250 в Софии (Болгария), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Виталий в 1-м раунде отбора в трех сетах обыграл Алтуга Челикбелика (Турция, ATP 291). Во 2-й партии на тай-брейке Сачко ушел с матчбола на приеме, а затем в 3-й партии разгромил соперника 6:1.
В финал квалификации Виталий сыграет против Нермана Фатича (Босния и Герцеговина, ATP 226).
Илья в 1-м раунде отбора выиграл у Лоренцо Джустино (Италия, ATP 274) в трех сетах. Далее он встретится с Теренсом Атманом (Франция, ATP 137).
АТР 250 София. Хард в помещении. Квалификация
Виталий Сачко (Украина) – Алтуг Челикбелик (Турция) – 2:6, 7:6 (8:6), 6:1
Илья Марченко (Украина) – Лоренцо Джустино – 7:6 (7:0), 6:7 (5:7), 6:3
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