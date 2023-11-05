Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко и Марченко выиграли стартовые матчи отбора к турниру АТР 250 в Софии
ATP
05 ноября 2023, 04:57 |
15
0

Сачко и Марченко выиграли стартовые матчи отбора к турниру АТР 250 в Софии

Виталий в трех сетах справился с Алтугом Челикбилеком, а Илья выиграл у Лоренцо Джустино

05 ноября 2023, 04:57 |
15
0
Сачко и Марченко выиграли стартовые матчи отбора к турниру АТР 250 в Софии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинские теннисисты Виталий Сачко (АТР 167) и Илья Марченко (АТР 210) успешно стартовали в квалификации турнира АТР 250 в Софии (Болгария), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Виталий в 1-м раунде отбора в трех сетах обыграл Алтуга Челикбелика (Турция, ATP 291). Во 2-й партии на тай-брейке Сачко ушел с матчбола на приеме, а затем в 3-й партии разгромил соперника 6:1.

В финал квалификации Виталий сыграет против Нермана Фатича (Босния и Герцеговина, ATP 226).

Илья в 1-м раунде отбора выиграл у Лоренцо Джустино (Италия, ATP 274) в трех сетах. Далее он встретится с Теренсом Атманом (Франция, ATP 137).

АТР 250 София. Хард в помещении. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Алтуг Челикбелик (Турция) – 2:6, 7:6 (8:6), 6:1

Илья Марченко (Украина) – Лоренцо Джустино – 7:6 (7:0), 6:7 (5:7), 6:3

По теме:
Не реализовал матчбол. Марченко уступил турку в 3-часовой битве в Бергамо
Марченко обыграл экс-62-ю ракетку и вышел в основу турнира в Бергамо
Рейтинг ATP. Ваншейльбойм и Белинский обновили личные рекорды
Алтуг Челикбилек Виталий Сачко Илья Марченко Лоренцо Джустино ATP София
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Теннис | 05 ноября 2023, 02:35 1
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals

Пегула разгромила Гофф в полуфинале Итогового турнира WTA 2023

Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Футбол | 04 ноября 2023, 09:45 21
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»

Остался последний матч

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 04.11.2023, 11:05
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Футбол | 04.11.2023, 14:53
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь
Футбол | 04.11.2023, 22:20
ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь
ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
03.11.2023, 06:15 6
Футбол
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
04.11.2023, 19:55 4
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
03.11.2023, 10:16 9
Футбол
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 2
Другие виды
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 03:25
Футбол
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем