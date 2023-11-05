Реал С – Барселона – 0:1. ВАР спас каталонцев. Видеообзор матча
Тяжелейшая победа действующего чемпиона Ла Лиги
«Реал Сосьедад» очень сильно провел матч с «Барселоной». Баскская команда доминировала, создала немало моментов, тогда как каталонцы редко входили в чужую штрафную. Лишь ближе к концовке матча у «Барсы» что-то стало получаться в атаке. Наконец, на второй компенсированной минуте Рональд Араухо красиво в падении головой замкнул навес Илкая Гюндогана. Помощник арбитра изначально зафиксировал офсайд, однако система ВАР показала, что гол был чистым.
«Барселона» продолжила чемпионскую погоню за «Реалом» и «Жироной».
Ла Лига
12-й тур
«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 0:1
Гол: Араухо, 90+2 (0:1).
Видеообзор матча
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