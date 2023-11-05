Реал С – Барселона – 0:1. ВАР спас каталонцев. Видеообзор матча

«Реал Сосьедад» очень сильно провел матч с «Барселоной». Баскская команда доминировала, создала немало моментов, тогда как каталонцы редко входили в чужую штрафную. Лишь ближе к концовке матча у «Барсы» что-то стало получаться в атаке. Наконец, на второй компенсированной минуте Рональд Араухо красиво в падении головой замкнул навес Илкая Гюндогана. Помощник арбитра изначально зафиксировал офсайд, однако система ВАР показала, что гол был чистым.

«Барселона» продолжила чемпионскую погоню за «Реалом» и «Жироной».

Ла Лига

12-й тур

«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 0:1

Гол: Араухо, 90+2 (0:1).

Видеообзор матча