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  4. Реал С – Барселона – 0:1. ВАР спас каталонцев. Видеообзор матча
Испания
05 ноября 2023, 02:36 |
27
0

Реал С – Барселона – 0:1. ВАР спас каталонцев. Видеообзор матча

Тяжелейшая победа действующего чемпиона Ла Лиги

05 ноября 2023, 02:36 |
27
0
Реал С – Барселона – 0:1. ВАР спас каталонцев. Видеообзор матча
Ла Лига

«Реал Сосьедад» очень сильно провел матч с «Барселоной». Баскская команда доминировала, создала немало моментов, тогда как каталонцы редко входили в чужую штрафную. Лишь ближе к концовке матча у «Барсы» что-то стало получаться в атаке. Наконец, на второй компенсированной минуте Рональд Араухо красиво в падении головой замкнул навес Илкая Гюндогана. Помощник арбитра изначально зафиксировал офсайд, однако система ВАР показала, что гол был чистым.

«Барселона» продолжила чемпионскую погоню за «Реалом» и «Жироной».

Ла Лига

12-й тур

«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 0:1

Гол: Араухо, 90+2 (0:1).

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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