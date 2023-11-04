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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
04.11.2023 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 11:38
62
0

Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 ноября в 22:00 по Киеву матч испанского чемпионата

04 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 11:38
62
0
Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Сосьедад – Барселона

4 ноября на стадионе «Аноэта» пройдет матч 12-го тура Чемпионата Испании по футболу, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Каталонцы после одиннадцати сыгранных туров в испанском чемпионате занимают четвертую строчку в турнирной таблице с 24 очками. «Реал Сосьедад» идет пятым с 19 баллами.

В прямом эфире поединок «Реал Сосьедад» – «Барселона» покажет телеканал Megogo.

Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Барселона Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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