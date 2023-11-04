04.11.2023 22:00 - : -
Испания04 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 11:38
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Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 ноября в 22:00 по Киеву матч испанского чемпионата
04 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 11:38
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4 ноября на стадионе «Аноэта» пройдет матч 12-го тура Чемпионата Испании по футболу, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Барселоной».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Каталонцы после одиннадцати сыгранных туров в испанском чемпионате занимают четвертую строчку в турнирной таблице с 24 очками. «Реал Сосьедад» идет пятым с 19 баллами.
В прямом эфире поединок «Реал Сосьедад» – «Барселона» покажет телеканал Megogo.
Реал Сосьедад – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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