Англия04 ноября 2023, 23:30 |
182
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ВИДЕО. Лучшие моменты Миколенко в матче с Брайтоном
Смотрите лучшие моменты украинца в матче 11-го тура АПЛ
04 ноября 2023, 23:30 |
182
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4 ноября завершился матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» сыграл с «Брайтоном». Команды поделили очки (1:1).
Украинский защитник хозяев поля Виталий Миколенко отыграл целый матч. Украинец впервые с сезона-2021/22 сумел забить в АПЛ, произошло это в начале игры, в общем, для него это третий гол за ливерпульский клуб.
ВИДЕО. Лучшие моменты Миколенко в матче с «Брайтоном»
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