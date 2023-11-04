4 ноября завершился матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» сыграл с «Брайтоном». Команды поделили очки (1:1).

Украинский защитник хозяев поля Виталий Миколенко отыграл целый матч. Украинец впервые с сезона-2021/22 сумел забить в АПЛ, произошло это в начале игры, в общем, для него это третий гол за ливерпульский клуб.

ВИДЕО. Лучшие моменты Миколенко в матче с «Брайтоном»