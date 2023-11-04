ВИДЕО. Феерия на 5 голов. Фенербахче прервал винстрик из 19 матчей в сезоне
«Желтые канарейки» уступили «Трабзонспору» 2:3 в 11-м туре чемпионата Турции
4 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Турции между клубами «Фенербхаче» и «Трабзонспор». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Дублем в составе «желтых канореек» отметился Душан Тадич (61, 90), который дважды реализовал пенальти, а у «бордово-голубых» забили Полу Онуачу (10), Берат Оздемир (46) и Николас Пепе (47).
Для «Фенербахче» это первая потеря очков и первое поражение в сезоне 2023/24. До этого поединка команда из Стамбула имела винстрик из 19 матчей.
Чемпионат Турции. 11-й тур. 4 ноября
Фенербахче – Трабзанспор – 2:3
Голы: Тадич, 61 (пен.), 90 (пен.) – Онуачу, 10, Оздемир, 46, Пепе, 47
Удаление: Юксек, 78
Другие результаты дня:
- Истанбулспор – Пендикспор – 2:4
- Самсунспор – Хатайспор – 2:1
Турнирная таблица чемпионата Турции
Видеообзор матча Фенербахче – Трабзонспор – 2:3
Maç sonucu: Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor pic.twitter.com/JQjU5S06os— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 4, 2023
‘VAR’INIZI ‘YOK’UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK. pic.twitter.com/Z2TfsLr5fs— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2023
События матча
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