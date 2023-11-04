ВИДЕО. Феерия на 5 голов. Фенербахче прервал винстрик из 19 матчей в сезоне

4 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Турции между клубами «Фенербхаче» и «Трабзонспор». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Дублем в составе «желтых канореек» отметился Душан Тадич (61, 90), который дважды реализовал пенальти, а у «бордово-голубых» забили Полу Онуачу (10), Берат Оздемир (46) и Николас Пепе (47).

Для «Фенербахче» это первая потеря очков и первое поражение в сезоне 2023/24. До этого поединка команда из Стамбула имела винстрик из 19 матчей.

Чемпионат Турции. 11-й тур. 4 ноября

Фенербахче – Трабзанспор – 2:3

Голы: Тадич, 61 (пен.), 90 (пен.) – Онуачу, 10, Оздемир, 46, Пепе, 47

Удаление: Юксек, 78

Другие результаты дня:

Истанбулспор – Пендикспор – 2:4

Самсунспор – Хатайспор – 2:1

Турнирная таблица чемпионата Турции

Видеообзор матча Фенербахче – Трабзонспор – 2:3