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Чемпионат Турции
Истанбулспор
04.11.2023 12:30 – FT 2 : 4
Пендикспор
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Турция
04 ноября 2023, 23:21 |
190
0

ВИДЕО. Феерия на 5 голов. Фенербахче прервал винстрик из 19 матчей в сезоне

«Желтые канарейки» уступили «Трабзонспору» 2:3 в 11-м туре чемпионата Турции

04 ноября 2023, 23:21 |
190
0
ВИДЕО. Феерия на 5 голов. Фенербахче прервал винстрик из 19 матчей в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Турции между клубами «Фенербхаче» и «Трабзонспор». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Дублем в составе «желтых канореек» отметился Душан Тадич (61, 90), который дважды реализовал пенальти, а у «бордово-голубых» забили Полу Онуачу (10), Берат Оздемир (46) и Николас Пепе (47).

Для «Фенербахче» это первая потеря очков и первое поражение в сезоне 2023/24. До этого поединка команда из Стамбула имела винстрик из 19 матчей.

Чемпионат Турции. 11-й тур. 4 ноября

Фенербахче – Трабзанспор – 2:3

Голы: Тадич, 61 (пен.), 90 (пен.) – Онуачу, 10, Оздемир, 46, Пепе, 47

Удаление: Юксек, 78

Другие результаты дня:

  • Истанбулспор – Пендикспор – 2:4
  • Самсунспор – Хатайспор – 2:1

Турнирная таблица чемпионата Турции

Видеообзор матча Фенербахче – Трабзонспор – 2:3

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Eduart Rroca (Истанбулспор).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Thuram (Пендикспор).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Соуза Сильва Велинтон (Пендикспор).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Соуза Сильва Велинтон (Пендикспор).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Alassane Ndao (Истанбулспор).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Erencan Yardimci (Пендикспор).
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Источник Sport.ua
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