В воскресенье, 5 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и луганская «Заря».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Вереса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Заря».