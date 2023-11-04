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Чемпионат Украины
Верес
05.11.2023 17:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 22:56 | Обновлено 04 ноября 2023, 22:57
47
0

Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 ноября в 17:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2023, 22:56 | Обновлено 04 ноября 2023, 22:57
47
0
Верес – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

В воскресенье, 5 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и луганская «Заря».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Вереса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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