Второй месяц подряд. Георгий Судаков – лучший игрок октября в Шахтере
Полузащитник был лучшим в составе «горняков» в прошлом месяце
Полузащитник Георгий Судаков избран лучшим игроком «Шахтера» в октябре по результатам опроса, который проводился на официальных страницах донецкого клуба в социальных сетях. Второе место в рейтинге лучших занял защитник дончан Ярослав Ракицкий, дальше расположились голкипер Дмитрий Ризнык и нападающий Даниил Сикан.
Судаков признается лучшим игроком команды второй месяц подряд. В октябре 21-летний полузащитник принял участие в 4 матчах «горняков», забил свой первый гол в Лиге чемпионов, отличившись в воротах «Барселоны» и стал автором результативной передачи в кубковой игре с «Викторией».
Ранее стало известно, сколько «Шахтер» хочет получить за трансфер своего молодого таланта.
🧡 Другий місяць поспіль уболівальники визнають Георгія Судакова найкращим гравцем «Шахтаря» ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 4, 2023
Півзахисник набрав 7 255 голосів (64,5% опитаних), випередивши Ярослава Ракіцького, Дмитра Різника та Данила Сікана. Загалом участь у голосуванні взяв 11 251 респондент.#Shakhtar pic.twitter.com/YNMV7Vl5t6
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