Второй месяц подряд. Георгий Судаков – лучший игрок октября в Шахтере

Полузащитник Георгий Судаков избран лучшим игроком «Шахтера» в октябре по результатам опроса, который проводился на официальных страницах донецкого клуба в социальных сетях. Второе место в рейтинге лучших занял защитник дончан Ярослав Ракицкий, дальше расположились голкипер Дмитрий Ризнык и нападающий Даниил Сикан.

Судаков признается лучшим игроком команды второй месяц подряд. В октябре 21-летний полузащитник принял участие в 4 матчах «горняков», забил свой первый гол в Лиге чемпионов, отличившись в воротах «Барселоны» и стал автором результативной передачи в кубковой игре с «Викторией».

Ранее стало известно, сколько «Шахтер» хочет получить за трансфер своего молодого таланта.