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  4. Второй месяц подряд. Георгий Судаков – лучший игрок октября в Шахтере
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 23:20 |
68
1

Второй месяц подряд. Георгий Судаков – лучший игрок октября в Шахтере

Полузащитник был лучшим в составе «горняков» в прошлом месяце

04 ноября 2023, 23:20 |
68
1
Второй месяц подряд. Георгий Судаков – лучший игрок октября в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник Георгий Судаков избран лучшим игроком «Шахтера» в октябре по результатам опроса, который проводился на официальных страницах донецкого клуба в социальных сетях. Второе место в рейтинге лучших занял защитник дончан Ярослав Ракицкий, дальше расположились голкипер Дмитрий Ризнык и нападающий Даниил Сикан.

Судаков признается лучшим игроком команды второй месяц подряд. В октябре 21-летний полузащитник принял участие в 4 матчах «горняков», забил свой первый гол в Лиге чемпионов, отличившись в воротах «Барселоны» и стал автором результативной передачи в кубковой игре с «Викторией».

Ранее стало известно, сколько «Шахтер» хочет получить за трансфер своего молодого таланта.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк лучший игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 1
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AleksDnipro
Переглянув список асистентів та бомбардирів ШД за жовтень. Келсі, Сікан, Рахітський, Назаріна мають кращі результативні показники, ніж Судаков. А Судаков, виходить, отримав звання місяця за одну результативну дію (протягом місяця!) проти Барселони, яка на результат ніяк не вплинула. З чого напрошується висновок, що Судакова піарять як тільки можуть, як колись Мудрика, а результат у Європі показують Довбик та Циганков.
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