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Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 04:17 | Обновлено 05 ноября 2023, 04:24
148
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря

В Ровно состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги

05 ноября 2023, 04:17 | Обновлено 05 ноября 2023, 04:24
148
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Заря
НК Верес

В воскресенье, 5 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и луганская «Заря».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Вереса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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