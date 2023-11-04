4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Единственный гол на 64-й минуте забил Энтони Гордон. Взятие ворот тщательно проверял арбитр с помощью VAR.

VAR проверял три эпизода в этой атаке: вышел ли мяч за лицевую линию, был ли фол на защитнике «канониров» и был ли офсайд у Гордона.

В итоге арбитр засчитал гол, решив, что мяч не вышел за линию поля, Жоэлинтон не фолил, а Гордон не был в офсайде.

Вот как технологии beiN Sports доказали, что мяч не прошел за линию ворот «Ньюкасла»:

ФОТО. Пару сантиметров. Мяч не покинул поле перед голом Ньюкасла Арсеналу