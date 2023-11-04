Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко провел 26 минут против Ньюкасла. Стала известна оценка украинца
Англия
04 ноября 2023, 22:23 |
1101
0

Зинченко провел 26 минут против Ньюкасла. Стала известна оценка украинца

«Сороки» победили «Арсенал» со счетом 1:0

04 ноября 2023, 22:23 |
1101
0
Зинченко провел 26 минут против Ньюкасла. Стала известна оценка украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 ноября завершился матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» на своем домашнем поле принимал лондонский «Арсенал».

«Сороки» победили лондонский клуб с минимальным счетом 1:0.

Защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле на 73-й минуте, заменив защитника Бена Уайта. Украинец за 26 минут игрового времени получил от портала WhoScored 6.5 балла.

Лучшим игроком матча признан нападающий хозяев Энтони Гордона (7.3), ставший автором единственного гола в матче.

По теме:
Ньюкасл – Арсенал – 1:0. Скандальный мяч Гордона. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Лучшие моменты Миколенко в матче с Брайтоном
Второй месяц подряд. Георгий Судаков – лучший игрок октября в Шахтере
WhoScored Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Энтони Гордон Ньюкасл - Арсенал лучший игрок
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании
Футбол | 04 ноября 2023, 17:32 13
Довбик стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании
Довбик стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании

Обошел Артема Кравца и вышел на чистое первое место

Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте
Футбол | 04 ноября 2023, 21:35 4
Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте
Очень спорный гол. Ньюкасл обыграл Арсенал, Зинченко вышел на 74-й минуте

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок»

ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Футбол | 04.11.2023, 17:16
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Другие виды | 04.11.2023, 07:36
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Футбол | 03.11.2023, 22:35
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
03.11.2023, 06:15 6
Футбол
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 42
Футбол
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
03.11.2023, 18:58 225
Футбол
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 15
Футбол
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 3
Теннис
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 23:59
Футбол
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
03.11.2023, 12:46 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем