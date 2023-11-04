Зинченко провел 26 минут против Ньюкасла. Стала известна оценка украинца

4 ноября завершился матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» на своем домашнем поле принимал лондонский «Арсенал».

«Сороки» победили лондонский клуб с минимальным счетом 1:0.

Защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле на 73-й минуте, заменив защитника Бена Уайта. Украинец за 26 минут игрового времени получил от портала WhoScored 6.5 балла.

Лучшим игроком матча признан нападающий хозяев Энтони Гордона (7.3), ставший автором единственного гола в матче.