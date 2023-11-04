Англия04 ноября 2023, 22:23 |
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Зинченко провел 26 минут против Ньюкасла. Стала известна оценка украинца
«Сороки» победили «Арсенал» со счетом 1:0
04 ноября 2023, 22:23 |
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4 ноября завершился матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» на своем домашнем поле принимал лондонский «Арсенал».
«Сороки» победили лондонский клуб с минимальным счетом 1:0.
Защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле на 73-й минуте, заменив защитника Бена Уайта. Украинец за 26 минут игрового времени получил от портала WhoScored 6.5 балла.
Лучшим игроком матча признан нападающий хозяев Энтони Гордона (7.3), ставший автором единственного гола в матче.
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