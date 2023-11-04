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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Луческу всегда был отличным специалистом и легендарным коучем»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 22:04 |
121
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ШОВКОВСКИЙ: «Луческу всегда был отличным специалистом и легендарным коучем»

И.о. главного тренера «Динамо» прокомментировал увольнение наставника и свою новую роль в клубе

04 ноября 2023, 22:04 |
121
0
ШОВКОВСКИЙ: «Луческу всегда был отличным специалистом и легендарным коучем»
ФК Динамо Київ. Олександр Шовковський

Александр Шовковский заменил в «Динамо» Мирчу Луческу и стал исполняющим обязанности главного тренера. Специалист обратился к болельщикам.

«Друзья и поклонники футбола, многим из Вас уже наверняка стало известно о том, что Мирча Луческу ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо» и объявил о завершении своей карьеры. Он всегда был признанным специалистом и легендарным тренером, и я отдаю ему благодарность за все его достижения и вклад не только в украинский, но и в мировой футбол. Но лично благодарю его за то, что Он пригласил меня в свой тренерский штаб.

Сегодня мне выпала большая честь стать наставником пусть и с приставкой и.о. в роли главного тренера моей любимой команды. Также не могу не отметить, что это стало возможным благодаря доверию и поддержке президента клуба Игоря Суркиса. Я прекрасно понимаю, что это большая ответственность, которую я беру на себя с большим уважением.

Благодарю Вас всех за Вашу поддержку и веру в меня. Только Киев – только Победа!», – написал Шовковский в своем Фейсбуке.

В следующем туре команда сыграет против «Кривбасса».

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Александр Шовковский Мирча Луческу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Facebook
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