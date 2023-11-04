Один из лучших игроков. Сколько получил Сидорчук за первый гол в Бельгии?

4 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Ауд-Хеверле Левен» и «Вестерло». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле 77 минут, после чего был заменен на Лукаса Ван Эноо.

На 69-й Сидорчук забил второй гол для гостей. Для украинца это первый мяч в составе бельгийской команды.

После завершения встреча статистический портал WhoScored поставил Сидорчуку оценку в 7.6 баллов. Такой показатель Сергея является одним из лучших в матче.

Лучшим игроком поединка был признан защитник «Вестерло» Эмин Байрам (7.8).

Оценки WhoScored за матч Ауд-Хеверле Левен – Вестерло – 0:2