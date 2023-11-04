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04 ноября 2023, 22:55 |
435
0

ФОТО. Медовый месяц. Костюк похвасталась фигурой в разноцветном купальнике

1 ноября Марта вышла замуж

04 ноября 2023, 22:55 |
435
0
ФОТО. Медовый месяц. Костюк похвасталась фигурой в разноцветном купальнике
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) поделилась новой фотографией в своем Inatagram.

Украинка выложила фото в разноцветном купальнике.

1 ноября Костюк вышла замуж. Мужа теннисистки зовут Георгий.

Свадьба прошла в отеле Minthis в городе Пафос, на Кипре.

ФОТО. Медовый месяц. Костюк похвасталась фигурой в разноцветном купальнике

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фото Марта Костюк lifestyle
Источник Sport.ua
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