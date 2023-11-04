Другие новости04 ноября 2023, 22:55 |
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ФОТО. Медовый месяц. Костюк похвасталась фигурой в разноцветном купальнике
1 ноября Марта вышла замуж
04 ноября 2023, 22:55 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 39) поделилась новой фотографией в своем Inatagram.
Украинка выложила фото в разноцветном купальнике.
1 ноября Костюк вышла замуж. Мужа теннисистки зовут Георгий.
Свадьба прошла в отеле Minthis в городе Пафос, на Кипре.
ФОТО. Медовый месяц. Костюк похвасталась фигурой в разноцветном купальнике
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