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  4. 2 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии против Шавеша
Португалия
04 ноября 2023, 20:28 |
631
0

2 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии против Шавеша

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов»

04 ноября 2023, 20:28 |
631
0
2 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии против Шавеша
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

4 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Шавеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды и провел сухой поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.

За матч Анатолий сделал 2 сейва.

Лучшим игроком поединка был признан Жоау Невеш (8.5).

Оценки WhoScored за матч Шавеш – Бенфика – 0:2

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Шавеш чемпионат Португалии по футболу лучший игрок WhoScored Бенфика Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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