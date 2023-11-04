Португалия04 ноября 2023, 20:28 |
631
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2 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии против Шавеша
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов»
04 ноября 2023, 20:28 |
631
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4 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Шавеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».
Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды и провел сухой поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.
За матч Анатолий сделал 2 сейва.
Лучшим игроком поединка был признан Жоау Невеш (8.5).
Оценки WhoScored за матч Шавеш – Бенфика – 0:2
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