2 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии против Шавеша

4 ноября состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Шавеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды и провел сухой поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.

За матч Анатолий сделал 2 сейва.

Лучшим игроком поединка был признан Жоау Невеш (8.5).

Оценки WhoScored за матч Шавеш – Бенфика – 0:2