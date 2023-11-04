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  4. Назарий Русин получил самую плохую оценку в составе Сандерленда
Англия
04 ноября 2023, 20:31 |
834
0

Назарий Русин получил самую плохую оценку в составе Сандерленда

«Черные коты» сыграли сухую ничью с «Суонси»

04 ноября 2023, 20:31 |
834
0
Назарий Русин получил самую плохую оценку в составе Сандерленда
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Сегодня, 4 ноября состоялся матч 15-го тура Чемпионшипа, в котором «Суонси» сыграл с «Сандерлендом». Команды расписали сухую ничью 0:0.

22-летний украинский форвард «Суонси» Николай Кухаревич пропускал этот матч из-за повреждения.

Нападающий гостей Назарий Русин вышел в стартовом составе. Он провел на поле 56 минут и получил предупреждение на 20 минуте. Статистический портал WhoScored поставил украинцу худшую оценку среди всех игроков его команды – 5.9.

Героем матча стал голкипер «Сандерленда» Энтони Паттерсон – 8.3.

Чемпионшип. 15-й тур, 4 ноября.

Суонси – Сандерленд – 0:0

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Суонси WhoScored Чемпионшип Сандерленд лучший игрок Николай Кухаревич
Источник Sport.ua
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