Назарий Русин получил самую плохую оценку в составе Сандерленда
«Черные коты» сыграли сухую ничью с «Суонси»
Сегодня, 4 ноября состоялся матч 15-го тура Чемпионшипа, в котором «Суонси» сыграл с «Сандерлендом». Команды расписали сухую ничью 0:0.
22-летний украинский форвард «Суонси» Николай Кухаревич пропускал этот матч из-за повреждения.
Нападающий гостей Назарий Русин вышел в стартовом составе. Он провел на поле 56 минут и получил предупреждение на 20 минуте. Статистический портал WhoScored поставил украинцу худшую оценку среди всех игроков его команды – 5.9.
Героем матча стал голкипер «Сандерленда» Энтони Паттерсон – 8.3.
Чемпионшип. 15-й тур, 4 ноября.
Суонси – Сандерленд – 0:0
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