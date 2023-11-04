Назарий Русин получил самую плохую оценку в составе Сандерленда

Сегодня, 4 ноября состоялся матч 15-го тура Чемпионшипа, в котором «Суонси» сыграл с «Сандерлендом». Команды расписали сухую ничью 0:0.

22-летний украинский форвард «Суонси» Николай Кухаревич пропускал этот матч из-за повреждения.

Нападающий гостей Назарий Русин вышел в стартовом составе. Он провел на поле 56 минут и получил предупреждение на 20 минуте. Статистический портал WhoScored поставил украинцу худшую оценку среди всех игроков его команды – 5.9.

Героем матча стал голкипер «Сандерленда» Энтони Паттерсон – 8.3.



Чемпионшип. 15-й тур, 4 ноября.

Суонси – Сандерленд – 0:0