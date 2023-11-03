Кухаревич вылетел на месяц-полтора. В Суонси рассказали о травме украинца

22-летний украинский форвард «Суонси» Николай Кухаревич пропустит ближайшие месяц-полтора из-за травмы, о чем накануне сообщил главный тренер валлийцев Майкл Дафф.

«Мико может пропустить от четырех до шести недель, я думаю. Речь о повреждении боковой связки колена», - заявил специалист.

Кухаревич перешел в «Суонси» летом нынешнего года из «Труа» за 2 миллиона евро.

В текущем розыгрыше Чемпионшипа форвард отличился 1 забитым мячом в 8 поединках.