Чемпионшип03 ноября 2023, 12:57 |
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Кухаревич вылетел на месяц-полтора. В Суонси рассказали о травме украинца
В текущем розыгрыше Чемпионшипа форвард отличился 1 забитым мячом в 8 поединках
03 ноября 2023, 12:57 |
261
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22-летний украинский форвард «Суонси» Николай Кухаревич пропустит ближайшие месяц-полтора из-за травмы, о чем накануне сообщил главный тренер валлийцев Майкл Дафф.
«Мико может пропустить от четырех до шести недель, я думаю. Речь о повреждении боковой связки колена», - заявил специалист.
Кухаревич перешел в «Суонси» летом нынешнего года из «Труа» за 2 миллиона евро.
В текущем розыгрыше Чемпионшипа форвард отличился 1 забитым мячом в 8 поединках.
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