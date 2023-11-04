Кто получил 10? Забарный – один их худших в матче АПЛ Ман Сити – Борнмут
«Горожане» разгромили соперников со счетом 6:1
4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «горожан».
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.4 баллов. Такой показатель Ильи является одним из худших среди всех игроков матча.
Забарный ни разу не выиграл единоборство, однако отметился 98% точностью передач и совершил всего 2 потери.
Лучшим игроком встречи был признан Жереми Доку (10). Он оформил 4 ассиста, а также забил 1 гол.
Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Борнмут – 6:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер обратился к игрокам
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023