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  4. Кто получил 10? Забарный – один их худших в матче АПЛ Ман Сити – Борнмут
Англия
04 ноября 2023, 19:49 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:16
971
0

Кто получил 10? Забарный – один их худших в матче АПЛ Ман Сити – Борнмут

«Горожане» разгромили соперников со счетом 6:1

04 ноября 2023, 19:49 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:16
971
0
Кто получил 10? Забарный – один их худших в матче АПЛ Ман Сити – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

4 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «горожан».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.4 баллов. Такой показатель Ильи является одним из худших среди всех игроков матча.

Забарный ни разу не выиграл единоборство, однако отметился 98% точностью передач и совершил всего 2 потери.

Лучшим игроком встречи был признан Жереми Доку (10). Он оформил 4 ассиста, а также забил 1 гол.

Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Борнмут – 6:1

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WhoScored Илья Забарный Манчестер Сити Борнмут лучший игрок Жереми Доку Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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