Первый гол в сезоне. Миколенко получил наивысшую оценку за матч

4 ноября завершился матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» сыграл с «Брайтоном». Команды поделили очки (1:1).

Украинский защитник хозяев поля Виталий Миколенко отыграл целый матч. Украинец впервые с сезона-2021/22 сумел забить в АПЛ, произошло это в начале игры, в общем, для него это третий гол за ливерпульский клуб.

За свое выступление Виталий Миколенко от портала WhoScored получил оценку – 7.7 балла, это самые лучшие цифры среди двух команд.

«Эвертон» после 11 матчей в Английской Премьер-лиге имеет в своем активе 11 очков и занимает 15 место в турнирной таблице.