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Англия
04 ноября 2023, 19:10 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:41
4993
0

Первый гол в сезоне. Миколенко получил наивысшую оценку за матч

«Ириски» сыграли вничью 1:1 с «Брайтоном»

04 ноября 2023, 19:10 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:41
4993
0
Первый гол в сезоне. Миколенко получил наивысшую оценку за матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

4 ноября завершился матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» сыграл с «Брайтоном». Команды поделили очки (1:1).

Украинский защитник хозяев поля Виталий Миколенко отыграл целый матч. Украинец впервые с сезона-2021/22 сумел забить в АПЛ, произошло это в начале игры, в общем, для него это третий гол за ливерпульский клуб.

За свое выступление Виталий Миколенко от портала WhoScored получил оценку – 7.7 балла, это самые лучшие цифры среди двух команд.

«Эвертон» после 11 матчей в Английской Премьер-лиге имеет в своем активе 11 очков и занимает 15 место в турнирной таблице.

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WhoScored Эвертон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Брайтон - Эвертон
Источник Sport.ua
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