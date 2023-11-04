Украина. Премьер лига04 ноября 2023, 18:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 18:31
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ФОТО. Владислав СУПРЯГА: «Рад вернуться на поле»
Нападающий «Динамо» снова готов играть
04 ноября 2023, 18:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 18:31
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Нападающий «Динамо» Владислав Супряга прокомментировал возвращение в состав первой команды столичного клуба.
«Рад вернуться на поле. Спасибо всем, кто поддерживал и ожидал моего возвращения. Двигаемся дальше вместе», – написал Владислав в инстаграме.
Отметим, что Супряга вышел на 8 минут в матче 13 тура УПЛ против «Шахтера», но помочь киевлянам отыграться не успел (0:1).
На счету Владислава 48 матчей в футболке столичного клуба, всего 3 гола и 6 ассистов.
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