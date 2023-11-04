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  4. ФОТО. Владислав СУПРЯГА: «Рад вернуться на поле»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 18:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 18:31
681
1

ФОТО. Владислав СУПРЯГА: «Рад вернуться на поле»

Нападающий «Динамо» снова готов играть

04 ноября 2023, 18:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 18:31
681
1
ФОТО. Владислав СУПРЯГА: «Рад вернуться на поле»
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга прокомментировал возвращение в состав первой команды столичного клуба.

«Рад вернуться на поле. Спасибо всем, кто поддерживал и ожидал моего возвращения. Двигаемся дальше вместе», – написал Владислав в инстаграме.

Отметим, что Супряга вышел на 8 минут в матче 13 тура УПЛ против «Шахтера», но помочь киевлянам отыграться не успел (0:1).

На счету Владислава 48 матчей в футболке столичного клуба, всего 3 гола и 6 ассистов.

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Владислав Супряга Динамо Киев Шахтер Донецк фото
Источник Instagram
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Віктор Коробка
Хоч хтось в Динамо радий після цього матчу 
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