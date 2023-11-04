ФОТО. Владислав СУПРЯГА: «Рад вернуться на поле»

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга прокомментировал возвращение в состав первой команды столичного клуба.

«Рад вернуться на поле. Спасибо всем, кто поддерживал и ожидал моего возвращения. Двигаемся дальше вместе», – написал Владислав в инстаграме.

Отметим, что Супряга вышел на 8 минут в матче 13 тура УПЛ против «Шахтера», но помочь киевлянам отыграться не успел (0:1).

На счету Владислава 48 матчей в футболке столичного клуба, всего 3 гола и 6 ассистов.