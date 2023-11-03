Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Супряга впервые за два года сыграл за Динамо
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:35
1339
1

Супряга впервые за два года сыграл за Динамо

Форвард вернулся на поле после очень долгого перерыва

03 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:35
1339
1
Супряга впервые за два года сыграл за Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга вышел на замену вместо Бенито на 83-й минуте матча 13-го тура УПЛ против «Шахтера» при счете 0:1.

Для 23-летнего форварда это первый выход на поле в составе «Динамо» за более чем два года. В предыдущий раз он играл за киевлян 20 октября 2021 года на «Камп Ноу», когда команда Мирчи Луческу проиграла 0:1 «Барселоне» в Лиге чемпионов.

С тех пор Супряга лишь однажды появился на поле на клубном уровне: в составе «Сампдории» в матче Серии А против «Сассуоло» 6 февраля 2022 года.

Также в июне 2022 года Супряга провел 4 матча в составе сборной Украины U-21 в квалификации к молодежному чемпионату Европы и забил 1 гол.

По теме:
Луческу в Украине. Наставник выиграл с Шахтером и Динамо 25 трофеев
Ефим КОНОПЛЯ: «У Динамо на второй тайм не хватило сил»
Игорь БУРБАС: «Совесть и достоинство Луческу перевесили фактор компенсации»
Владислав Супряга Динамо Киев Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига статистика Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Футбол | 03 ноября 2023, 13:09 5
Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком
Клуб-финалист Лиги чемпионов заинтересовался Артемом Довбиком

Нападающий «Жироны» может перейти в «Интер»

Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Теннис | 03 ноября 2023, 05:25 3
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже

Грикспор не реализовал 2 скрытых матчбола против Новака, Синнер снялся с турнира

Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?
Футбол | 03.11.2023, 03:22
Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?
Коул Палмер – лучший игрок Челси в этом сезоне. На каком месте Мудрик?
Дебют молодого игрока. Луческу доверился 17-летнему форварду
Футбол | 03.11.2023, 18:53
Дебют молодого игрока. Луческу доверился 17-летнему форварду
Дебют молодого игрока. Луческу доверился 17-летнему форварду
Промоутер Тайсона Фьюри: «Бой с Александром Усиком состоится 2 марта»
Бокс | 03.11.2023, 12:12
Промоутер Тайсона Фьюри: «Бой с Александром Усиком состоится 2 марта»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Бой с Александром Усиком состоится 2 марта»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Якщо б його хоч трохи раніше випустили, можливо чимось і допоміг
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 03:25
Футбол
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
01.11.2023, 22:36 33
Теннис
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
02.11.2023, 13:28 55
Война
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
02.11.2023, 10:19 5
Бокс
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 43
Футбол
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем