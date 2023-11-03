Супряга впервые за два года сыграл за Динамо

Форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга вышел на замену вместо Бенито на 83-й минуте матча 13-го тура УПЛ против «Шахтера» при счете 0:1.

Для 23-летнего форварда это первый выход на поле в составе «Динамо» за более чем два года. В предыдущий раз он играл за киевлян 20 октября 2021 года на «Камп Ноу», когда команда Мирчи Луческу проиграла 0:1 «Барселоне» в Лиге чемпионов.

С тех пор Супряга лишь однажды появился на поле на клубном уровне: в составе «Сампдории» в матче Серии А против «Сассуоло» 6 февраля 2022 года.

Также в июне 2022 года Супряга провел 4 матча в составе сборной Украины U-21 в квалификации к молодежному чемпионату Европы и забил 1 гол.