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04 ноября 2023, 18:00 | Обновлено 04 ноября 2023, 18:01
4599
0

Румыния – Казахстан. Финал ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 4 ноября в 18:00 финал чемпионата мира по мини-футболу

04 ноября 2023, 18:00 | Обновлено 04 ноября 2023, 18:01
4599
0
Румыния – Казахстан. Финал ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE
WMF

4 ноября в 18:00 состоится финал чемпионата мира по мини-футболу, в котором сыграют сборные Румынии и Казахстана.

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее сборная Украины выбыла из турнира, разгромно уступив Чехии (0:7) и заняв лишь третье место в группе C.

В полуфиналах Румыния выиграла у Венгрии (3:0), а Казахстан обыграл Азербайджан (3:2).

Таки образом, в финале 4 ноября сыграют Румыния и Казахстан. Бронзовые медали взяла Венгрия, обыграв Азербайджан (3:1).

Румыния – Казахстан. Финал ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча доступна на Суспільне Спорт.

А также на Facebook – World Minifootball Federation (WMF). При необходимости следует использовать VPN.

📺 Видеотрансляция

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

1/8 финала, 1 ноября

  • 07:00. Грузия – ОАЭ – 1:1 (пен. 2:3)
  • 08:30. Румыния – Таиланд – 7:0
  • 13:30. Казахстан – Мексика – 0:0 (пен. 2:1)
  • 15:00. Чехия – США – 4:2
  • 16:30. Азербайджан – Португалия – 3:0
  • 18:00. Болгария – Англия – 2:1
  • 19:30. Словакия – Черногория – 5:2
  • 21:00. Венгрия – Египет – 3:0

1/4 финала, 2 ноября

  • 16:00. ОАЭ – Румыния – 0:2
  • 17:30. Казахстан – Чехия – 3:3 (пен. 3:2)
  • 19:00. Азербайджан – Болгария – 3:1
  • 20:30. Словакия – Венгрия – 0:1

1/2 финала, 3 ноября

  • 17:00. Румыния – Венгрия – 3:0
  • 18:30. Казахстан – Азербайджан – 3:2

За 3-е место, 4 ноября

  • 16:00. Венгрия – Азербайджан – 3:1

Финал, 4 ноября

  • 18:00. Румыния – Казахстан

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Источник Sport.ua
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