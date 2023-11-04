Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик – игрок матча. Стали известны оценки за поединок Осасуна – Жирона
Испания
04 ноября 2023, 17:44 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:13
5116
1

Довбик – игрок матча. Стали известны оценки за поединок Осасуна – Жирона

Гости победили соперника со счетом 4:2

04 ноября 2023, 17:44 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:13
5116
1
Довбик – игрок матча. Стали известны оценки за поединок Осасуна – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик

4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона», гости одержали победу со счетом 4:2.

Героем матча стал нападающий гостей Артем Довбик. Украинец вышел в стартовом составе и сумел за 85 минут игрового времени оформить дубль из результативных передач и забить один гол. Авторитетный портал WhoScored оценил выступление Артема в 8.6 балла – самая высокая оценка в матче.

Виктор Цыганков начал матч на скамейке для запасных и появился на поле на 70-й минуте. Украинец уже через десять минут отметился результативным ударом (с передачи Довбика) и вывел свою команду вперед. За свое выступление Виктор получил оценку 7.2 – пятый самый высокий балл среди двух команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Жирона» благодаря результативным действиям украинцев возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.

По теме:
У Довбика 10 результативных действий в Ла Лиге, больше только у Беллингема
Довбик стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
WhoScored Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Бокс | 03 ноября 2023, 17:59 0
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну

Александр посоветовал «Цыганскому королю» отдохнуть после тяжелого поединка

Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»
Футбол | 04 ноября 2023, 12:40 19
Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»
Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»

Вместо Луческу назначен Шовковский

Фернандеш вырвал победу для Ман Юнайтед в матче с Фулхэмом
Футбол | 04.11.2023, 17:05
Фернандеш вырвал победу для Ман Юнайтед в матче с Фулхэмом
Фернандеш вырвал победу для Ман Юнайтед в матче с Фулхэмом
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Футбол | 04.11.2023, 12:20
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Футбол | 03.11.2023, 22:35
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
щиро радий за Артема, очікую в матчах за збірну корисних дій
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
04.11.2023, 06:00 3
Теннис
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
03.11.2023, 23:59
Футбол
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 1
Другие виды
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
03.11.2023, 07:10
Теннис
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 41
Футбол
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
03.11.2023, 18:58 225
Футбол
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
03.11.2023, 12:56
Футбол
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем