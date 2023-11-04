Довбик – игрок матча. Стали известны оценки за поединок Осасуна – Жирона

4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона», гости одержали победу со счетом 4:2.

Героем матча стал нападающий гостей Артем Довбик. Украинец вышел в стартовом составе и сумел за 85 минут игрового времени оформить дубль из результативных передач и забить один гол. Авторитетный портал WhoScored оценил выступление Артема в 8.6 балла – самая высокая оценка в матче.

Виктор Цыганков начал матч на скамейке для запасных и появился на поле на 70-й минуте. Украинец уже через десять минут отметился результативным ударом (с передачи Довбика) и вывел свою команду вперед. За свое выступление Виктор получил оценку 7.2 – пятый самый высокий балл среди двух команд.

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«Жирона» благодаря результативным действиям украинцев возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.