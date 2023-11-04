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  4. Довбик стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании
Испания
04 ноября 2023, 17:32 | Обновлено 04 ноября 2023, 18:20
2584
10

Довбик стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании

Обошел Артема Кравца и вышел на чистое первое место

04 ноября 2023, 17:32 | Обновлено 04 ноября 2023, 18:20
2584
10
Довбик стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона» (2:4), в котором Артем Довбик записал на свой счет гол и еще два ассиста.

На счету Артема теперь шесть голов в Ла Лиге и он стал самым результативным украинцем в истории выступления в чемпионате Испании. Ранее лидером был Артем Кравец, который в сезоне 2016/17 забил 5 голов в составе «Гранады». Ему для этого понадобилось 26 матчей.

Отметим, что Виктор Цыганков также забил в ворота «Осасуны» и довел количество своих голов в Ла Лиге до пяти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Евгений Коноплянка, который играл за «Севилью», имеет на своем счету четыре результативных удара в Примере.

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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Артем Кравец Евгений Коноплянка
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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anacreon
Треба більше українців у ЛаЛігу і Серію А. Якби не конські цінники Суркіса та Шахтаря, то клуби би брали наших частіше.
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+9
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TarasTaras94
Буквально за 2 місяці всіх перевершив. Головне не збавляти темп
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+6
Иван Качура
Так тримати 👍 та і за збірну України чекаємо на важливі голи
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+4
adidas777
Головне - й надалі так тримати!
Ответить
+3
zhyr
Зате в Коноплянки селфі кращі)))
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0
Владислав Рейский
яремчуку на заметку
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0
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