Довбик стал самым результативным украинцем в чемпионате Испании

4 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона» (2:4), в котором Артем Довбик записал на свой счет гол и еще два ассиста.

На счету Артема теперь шесть голов в Ла Лиге и он стал самым результативным украинцем в истории выступления в чемпионате Испании. Ранее лидером был Артем Кравец, который в сезоне 2016/17 забил 5 голов в составе «Гранады». Ему для этого понадобилось 26 матчей.

Отметим, что Виктор Цыганков также забил в ворота «Осасуны» и довел количество своих голов в Ла Лиге до пяти.

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Евгений Коноплянка, который играл за «Севилью», имеет на своем счету четыре результативных удара в Примере.