Испания04 ноября 2023, 16:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:01
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ВИДЕО. Артем Довбик забил шестой гол в Ла Лиге
Украинец сравнял счет в матче с Осасуной
04 ноября 2023, 16:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:01
5300
9
4 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».
26-летний форвард гостей Артем Довбик вышел в основном составе и к результативной передаче сумел добавить еще забитый гол на 71-й минуте, сравняв счет в матче (2:2). Украинец отозвался на передачу Мигеля Гутьерреса и забил головой.
Это 12-й матч Довбика в Ла Лиге. Он оформил три ассиста и шесть результативных ударов.
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Теннис
03.11.2023, 18:58 225
03.11.2023, 19:15 154
все с таким вдохновением
и все залетает
наши ребята молодцы, но им еще и крупно повезло попасть в команду, которая на такой траектории