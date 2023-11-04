ВИДЕО. Артем Довбик забил шестой гол в Ла Лиге

4 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

26-летний форвард гостей Артем Довбик вышел в основном составе и к результативной передаче сумел добавить еще забитый гол на 71-й минуте, сравняв счет в матче (2:2). Украинец отозвался на передачу Мигеля Гутьерреса и забил головой.

Это 12-й матч Довбика в Ла Лиге. Он оформил три ассиста и шесть результативных ударов.

ВИДЕО. Артем Довбик забил свой шестой гол в Ла Лиге