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  4. ВИДЕО. Артем Довбик забил шестой гол в Ла Лиге
Испания
04 ноября 2023, 16:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:01
5300
9

ВИДЕО. Артем Довбик забил шестой гол в Ла Лиге

Украинец сравнял счет в матче с Осасуной

04 ноября 2023, 16:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:01
5300
9
ВИДЕО. Артем Довбик забил шестой гол в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

26-летний форвард гостей Артем Довбик вышел в основном составе и к результативной передаче сумел добавить еще забитый гол на 71-й минуте, сравняв счет в матче (2:2). Украинец отозвался на передачу Мигеля Гутьерреса и забил головой.

Это 12-й матч Довбика в Ла Лиге. Он оформил три ассиста и шесть результативных ударов.

ВИДЕО. Артем Довбик забил свой шестой гол в Ла Лиге

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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Viktor Shuper
2:3 вже! Вітя та Артем розривають Ла Лігу! 
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+7
Gargantua
ну тут же великие специалисты писали, что и Циганков никакой, и Довбик только пенальти умеет забивать.
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+5
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sahka1981
Щей Циганков забив!
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+4
Gargantua
как же Жирона несется
все с таким вдохновением
и все залетает
наши ребята молодцы, но им еще и крупно повезло попасть в команду, которая на такой траектории
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+3
anacreon
Довбик монстр. Не тільки забивний бик-центр форвард. Так ще й паси роздає направо і наліво.
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+3
Gargantua
ого, Гризман начал с опаской оглядываться )
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+2
Дані Рохас
Красота!
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+1
nivavn
Да, Вітьок щось там начудив...
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0
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