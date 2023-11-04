Испания04 ноября 2023, 15:25 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:37
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ВИДЕО. Идеальная передача. Довбик отметился ассистом в матче против Осасуны
26-летний форвард поучаствовал в первом взятии ворот в этой встрече
04 ноября 2023, 15:25 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:37
1889
2
4 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».
26-летний форвард гостей Артем Довбик вышел в основном составе и уже на 16-й минуте поучаствовал в первом взятии ворот в этом матче.
Украинский легионер «Жироны» здорово выбежал в контратаку с партнерами и отдал идеальный голевой пас на полузащитника Ивана Мартина.
Отметим, что это 12-й матч Довбика в Ла Лиге. Это го третий ассист, также было забито 5 мячей.
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Теннис
Цілком не зрозуміло, чому Циганков на заміні?
Без нього - Жирона посередня команда Ла Ліги.