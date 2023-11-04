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  4. ВИДЕО. Идеальная передача. Довбик отметился ассистом в матче против Осасуны
Испания
04 ноября 2023, 15:25 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:37
1889
2

ВИДЕО. Идеальная передача. Довбик отметился ассистом в матче против Осасуны

26-летний форвард поучаствовал в первом взятии ворот в этой встрече

04 ноября 2023, 15:25 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:37
1889
2
ВИДЕО. Идеальная передача. Довбик отметился ассистом в матче против Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

26-летний форвард гостей Артем Довбик вышел в основном составе и уже на 16-й минуте поучаствовал в первом взятии ворот в этом матче.

Украинский легионер «Жироны» здорово выбежал в контратаку с партнерами и отдал идеальный голевой пас на полузащитника Ивана Мартина.

Отметим, что это 12-й матч Довбика в Ла Лиге. Это го третий ассист, также было забито 5 мячей.

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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
топ нападник для України, Яремчук на його фоні просто ніщо
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+4
adidas777
Ось сьогодні справді пас від Артема – цукерка! 
 Цілком не зрозуміло, чому Циганков на заміні?
Без нього - Жирона посередня команда Ла Ліги.
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0
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