ВИДЕО. Идеальная передача. Довбик отметился ассистом в матче против Осасуны

4 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Жирона».

26-летний форвард гостей Артем Довбик вышел в основном составе и уже на 16-й минуте поучаствовал в первом взятии ворот в этом матче.

Украинский легионер «Жироны» здорово выбежал в контратаку с партнерами и отдал идеальный голевой пас на полузащитника Ивана Мартина.

Отметим, что это 12-й матч Довбика в Ла Лиге. Это го третий ассист, также было забито 5 мячей.