Ига СВЁНТЕК: «В этом году после выхода из группы все только начинается»

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

«Посмотрю, какие будут условия. Против Арины всегда нелегко. Я просто сделаю все возможное, сосредоточусь на себе и на том, что я хочу сделать на корте. Обычно такие матчи у нас получаются захватывающими и очень тяжелыми как психологически, так и физически.

В этот раз я буду использовать свой опыт участия в Итоговом турнире WTA. В прошлом году, когда я вышла из своей группы, было ощущение, что я уже почти в конце пути. Я очень гордилась собой, что только что вышла из группы. В этом году я чувствую, что все только начинается. Так что все немного по-другому, и я, конечно, извлекла урок.

Условия здесь настолько тяжелые, что обычно приходится сосредоточиться только на них. Тактически я тоже подготовлюсь. Мы знаем игру друг друга. Мы знаем, что нас ждет. Но в то же время нам нужно что-то придумать, потому что мы играли друг с другом уже столько раз. Так что посмотрим», – сказала Свёнтек.

Отметим, что Свёнтек для возвращения статуса первой ракетки мира нужно выиграть турнир. При любом другом итоге Соболенко закончит год на вершине мирового рейтинга.