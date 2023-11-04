Арина Соболенко – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира WTA
В ночь с субботы на воскресенье состоятся матчи плей-офф на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В седьмой игровой день на корты выйдут полуфиналистки. Во втором матче сразятся Ига Свёнтек из Польши и Арина Соболенко. Время начала встречи – в 02:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 8 раз, Свёнтек выиграла 5 встреч.
В первом полуфинале сразятся американки Джессика Пегула и Коко Гофф.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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