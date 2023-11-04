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  4. Арина Соболенко – ​​Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 ноября 2023, 15:18 |
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0

Арина Соболенко – ​​Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира WTA

04 ноября 2023, 15:18 |
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0
Арина Соболенко – ​​Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В ночь с субботы на воскресенье состоятся матчи плей-офф на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В седьмой игровой день на корты выйдут полуфиналистки. Во втором матче сразятся ​Ига Свёнтек из Польши и Арина Соболенко. Время начала встречи – в 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 8 раз, Свёнтек выиграла 5 встреч.

В первом полуфинале сразятся американки Джессика Пегула и Коко Гофф.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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