Джессика Пегула – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира WTA
В ночь с субботы на воскресенье состоятся матчи плей-офф на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В седьмой игровой день на корты выйдут полуфиналистки. В первом матче сразятся Джессика Пегула из США и ее соотечественница Коко Гофф. Время начала встречи – в 00:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 3 раза, Пегула выиграла 2 встречи.
Во втором полуфинале сразятся Ига Свёнтек и Арина Соболенко.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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