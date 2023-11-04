Джессика Пегула – ​​Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с субботы на воскресенье состоятся матчи плей-офф на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В седьмой игровой день на корты выйдут полуфиналистки. В первом матче сразятся ​Джессика Пегула из США и ​ее соотечественница Коко Гофф. Время начала встречи – в 00:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 3 раза, Пегула выиграла 2 встречи.

Во втором полуфинале сразятся Ига Свёнтек и Арина Соболенко.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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