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WTA
04 ноября 2023, 14:49 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:11
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Джессика Пегула – ​​Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира WTA

04 ноября 2023, 14:49 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:11
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Джессика Пегула – ​​Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Коко Гофф

В ночь с субботы на воскресенье состоятся матчи плей-офф на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В седьмой игровой день на корты выйдут полуфиналистки. В первом матче сразятся ​Джессика Пегула из США и ​ее соотечественница Коко Гофф. Время начала встречи – в 00:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 3 раза, Пегула выиграла 2 встречи.

Во втором полуфинале сразятся Ига Свёнтек и Арина Соболенко.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA Джессика Пегула смотреть онлайн Коко Гофф
Источник Sport.ua
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