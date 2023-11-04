СОБОЛЕНКО: «Очень хотела сыграть со Свёнтек, чтобы определить, кто №1»

Первая ракетка мира Арина Соболенко с нетерпением ждем матча 1/2 финала на Итоговом турнире WTA, в котором она сыграет против Иги Свёнтек.

«Как я уже говорила на US Open, мне не хотелось, чтобы она проиграла тот матч. Я очень хотела с ней сыграть, чтобы определить, кто №1 в мире. Я это говорила, и теперь есть вероятность, что мы будем играть за первое место. Я с удовольствием сыграю с Игой. Это просто невероятный матч», – сказала Соболенко.

Отметим, что Свёнтек для возвращения статуса первой ракетки мира нужно выиграть турнир. При любом другом итоге Соболенко закончит год на вершине мирового рейтинга.