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  4. СОБОЛЕНКО: «Очень хотела сыграть со Свёнтек, чтобы определить, кто №1»
WTA
04 ноября 2023, 14:18 |
149
1

СОБОЛЕНКО: «Очень хотела сыграть со Свёнтек, чтобы определить, кто №1»

Арина уверена в своих силах

04 ноября 2023, 14:18 |
149
1
СОБОЛЕНКО: «Очень хотела сыграть со Свёнтек, чтобы определить, кто №1»
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Арина Соболенко с нетерпением ждем матча 1/2 финала на Итоговом турнире WTA, в котором она сыграет против Иги Свёнтек.

«Как я уже говорила на US Open, мне не хотелось, чтобы она проиграла тот матч. Я очень хотела с ней сыграть, чтобы определить, кто №1 в мире. Я это говорила, и теперь есть вероятность, что мы будем играть за первое место. Я с удовольствием сыграю с Игой. Это просто невероятный матч», – сказала Соболенко.

Отметим, что Свёнтек для возвращения статуса первой ракетки мира нужно выиграть турнир. При любом другом итоге Соболенко закончит год на вершине мирового рейтинга.

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Арина Соболенко Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек
Источник Twitter
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Андрей Залищук
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