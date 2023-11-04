СОБОЛЕНКО: «Очень хотела сыграть со Свёнтек, чтобы определить, кто №1»
Арина уверена в своих силах
Первая ракетка мира Арина Соболенко с нетерпением ждем матча 1/2 финала на Итоговом турнире WTA, в котором она сыграет против Иги Свёнтек.
«Как я уже говорила на US Open, мне не хотелось, чтобы она проиграла тот матч. Я очень хотела с ней сыграть, чтобы определить, кто №1 в мире. Я это говорила, и теперь есть вероятность, что мы будем играть за первое место. Я с удовольствием сыграю с Игой. Это просто невероятный матч», – сказала Соболенко.
Отметим, что Свёнтек для возвращения статуса первой ракетки мира нужно выиграть турнир. При любом другом итоге Соболенко закончит год на вершине мирового рейтинга.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр посоветовал «Цыганскому королю» отдохнуть после тяжелого поединка
Игра завершилась победой «Шахтера»