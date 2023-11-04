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WTA
04 ноября 2023, 06:00 | Обновлено 04 ноября 2023, 06:17
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Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA

В ночь на 4 ноября завершились все матчи группового раунда соревнований

04 ноября 2023, 06:00 | Обновлено 04 ноября 2023, 06:17
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0
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 4 ноября завершились все матчи группового раунда Итогового турнира WTA 2023, который проводится на хардовых покрытиях в Канкуне (Мексика).

Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф вышли по 2 спортсменки.

В квартете «Бакалар» первое место с результатом 3:0 заняла американка Джессика Пегула. На 2-м месте расположилась первая ракетка мира Арина Соболенко. Третья позиция осталась за Еленой Рыбакиной, а четвертая строчка досталась Марии Саккари.

Из группы «Четумаль» вышли Ига Свентек и Коко Гофф, которые заняли 1-е и 2-е места соответственно. 3-я позиция у Онс Жабер, 4-я – у Маркеты Вондроушовой.

Таким образом в плей-офф WTA Finals 2023 сыграют: Ига Свентек, Коко Гофф, Джессика Пегула и Арина Соболенко.

WTA Finals 2023. Пары 1/2 финала

  • Джессика Пегула – Коко Гофф
  • Арина Соболенко – Ига Свентек

Полуфинальные поединки состоятся в ночь на воскресенье, 5 ноября.

Итоговая таблица группы Бакалар

Итоговая таблица группы Четумаль

Сетка плей-офф Итогового турнира WTA 2023

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Итоговый турнир WTA Джессика Пегула Мария Саккари Арина Соболенко Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Коко Гофф Ига Свёнтек Онс Жабер
Источник Sport.ua
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