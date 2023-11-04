Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стефано ПИОЛИ: «Если Златан вернется, для меня проблем не будет»
Италия
04 ноября 2023, 13:59 | Обновлено 04 ноября 2023, 14:00
246
0

Стефано ПИОЛИ: «Если Златан вернется, для меня проблем не будет»

Главный тренер «Милана» – о возможном возвращении Златана Ибрагимовича

04 ноября 2023, 13:59 | Обновлено 04 ноября 2023, 14:00
246
0
Стефано ПИОЛИ: «Если Златан вернется, для меня проблем не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о возможном возвращении в клуб Златана Ибрагимовича для помощи руководству и тренерскому штабу.

«Не знаю. В Миланелло я работаю со многими людьми, часто общаюсь с Монкадой и Фурлани. В клубе сейчас создано все для поддержки тренера и игроков. Если клуб и Златан решат что-то другое... Все знают, что я его очень уважаю, так что для меня проблем не будет. Я счастливый тренер: клуб всегда создает мне идеальные условия для работы», – сказал Пиоли.

Напомним, что Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру в июне после матча последнего тура чемпионата Италии 2022/23, в котором «Россо-нери» обыграли «Верону» со счетом 3:1.

По теме:
Милан близок к подписанию сербского юниора
ФК Милан: «О зависимости Тонали мы узнали из прессы»
Лацио лихорадит. Болонья взяла три очка, наказав бьянкочелести
Милан Стефано Пиоли Златан Ибрагимович Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Футбол | 03 ноября 2023, 19:15 154
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо

Наставник объявил об уходе

Георгий БУЩАН: «Таблица шокирует, у Динамо что-то не идет»
Футбол | 04 ноября 2023, 10:11 6
Георгий БУЩАН: «Таблица шокирует, у Динамо что-то не идет»
Георгий БУЩАН: «Таблица шокирует, у Динамо что-то не идет»

Команда осталась без главного тренера

Где они сейчас? 10 самых перспективных молодых украинцев из FM2014
Футбол | 03.11.2023, 14:44
Где они сейчас? 10 самых перспективных молодых украинцев из FM2014
Где они сейчас? 10 самых перспективных молодых украинцев из FM2014
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Бокс | 03.11.2023, 17:59
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
Футбол | 04.11.2023, 13:11
ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
03.11.2023, 22:35 58
Футбол
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
03.11.2023, 06:15 6
Футбол
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
03.11.2023, 12:46 8
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 4
Теннис
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 14:25 26
Футбол
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
Усик рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко
02.11.2023, 10:19 5
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем