Стефано ПИОЛИ: «Если Златан вернется, для меня проблем не будет»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о возможном возвращении в клуб Златана Ибрагимовича для помощи руководству и тренерскому штабу.

«Не знаю. В Миланелло я работаю со многими людьми, часто общаюсь с Монкадой и Фурлани. В клубе сейчас создано все для поддержки тренера и игроков. Если клуб и Златан решат что-то другое... Все знают, что я его очень уважаю, так что для меня проблем не будет. Я счастливый тренер: клуб всегда создает мне идеальные условия для работы», – сказал Пиоли.

Напомним, что Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру в июне после матча последнего тура чемпионата Италии 2022/23, в котором «Россо-нери» обыграли «Верону» со счетом 3:1.